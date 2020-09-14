Что делать вечером. Подборка дегустаций вина и еды на этой неделе

В то время как лето продолжает согревать рабочие будни, путеводитель винными дегустациями поможет киевлянам и гостям столицы спланировать свои вечера в сопровождении самых разнообразных вин со всего мира. Українські Новини собрали семь винных мероприятий на этой неделе в одной подборке.

Киев

Ужин-дегустация вин Сергея Стаховского

В ресторане современной киевской кухни "Глек" устроят ужин с дегустацией вин Ace&W by Stakhovsky известного теннисиста и винодела Сергея Стаховского. Влюбленный в вино спортсмен расскажет, как теннис повлиял на его винные предпочтения, как выращивают и перерабатывают виноград, почему он выбрал именно сорта Траминер, Мерло и Саперави, а также о винных путешествиях и планах на будущее. Фудпейринг из 3 вин и 3 блюд современной киевской кухни.

Где: ресторан "Глек", ул. Большая Житомирская, 6

Когда: 15 сентября, 19:30

Стоимость: 750 грн

Дегустация винной карты "Скільки того життя"

Ресторан Wine Love приглашает на дегустацию уникальных вин от звездных виноделов. Сомелье заведения объединили их под названием "Скільки того життя". Эти вина обычно не разливаются бокалами, только бутылками, стоимость которых от 3 150 до 5 560 грн. Поэтому, как отмечают организаторы, такая дегустация – отличная возможность познакомиться с ассортиментом этой винной карты и попробовать это наслаждение на вкус. Будут продегустированы 5 вин и 3 закуски от шеф-повара.

Где: Wine Love, ул. Большая Васильковская, 100

Когда: 16 сентября, 19:30

Стоимость: 3 000 грн

Вино Battle: Инна Петрух vs Игорь Таргонский

Два спикера Инна Петрух и шеф-сомелье Le Silpo Игорь Таргонский устроят винный батл, во время которого гости попробуют вина-фавориты участников в категориях Игристое, Белое и Красное и решат, чей винный выбор станет победителем этого вечера. Выбирать будут из шести позиций, к которым подадут шесть закусок.

Где: WHITE wine bar, Шота Руставели, 11

Когда: 16 сентября, 19:30

Стоимость: 450 грн

Американские вина

Вечер 17 сентября винотека от GoodWine в центральном ЦУМе посвятит винам отца калифорнийского виноделия, легендарного Роберта Мондави. Спикер Оксана Баран расскажет, почему они такие особенные. Потому что выдержаны, например, как каберне, не в классических дубовых бочках, а в кадках из-под бурбона, а мерло – в бочках из-под рома. Чтобы почувствовать влияние бочки на вино, гостям откроют шардоне и каберне, выдержанные классическим способом. На дегустации будет 5 выдержанных вин.

Где: GoodWine Bar, ЦУМ (ул. Крещатик, 38)

Когда: 17 сентября, 19:00

Стоимость: 500 грн

Эногастрономический ужин-дегустация с винами Franz Haas

Гостям раскроют традиции вкуса одного из самых ярких производителей итальянского региона Trentino Alto-Adige. Основанная в 1880 году, винодельня Franz Haas в течение многих лет передается от отца к сыну, которых по семейной традиции, уже семь поколений, называют Франц. Franz Haas является лидером по выращиванию очень "капризного" сорта – Пино Нуар. Общая площадь виноградников составляет около 55 гектаров. Выразительный вкус вина, как и стиль этикеток Franz Haas не спутать ни с чем. Его создал и подарил друг семьи, знаменитый скульптор и художник Риккардо Швейцер, который сотрудничал с Пикассо, Шагалом, а также Полем Элюаром. Гости будут раскрывать секреты вина в сопровождении меню от шефа. Будет четыре вина и четыре блюда, а также два дигестива (Poli Liqueur comomile, с афинированим сыром).

Где: Piccolino, ул. И. Гончара, 67

Когда: 17 сентября, 20:00

Стоимость: 1 900 грн

Skin-Contact White or Orange. France

Оранжевые вина, или коротко оранжи, удерживает прочную нишу популярности среди винолюбов. И эта дегустация будет посвящена именно им. Для гостей готовят вина, которые объединяет география и технология, а их цвет должен удивить. В дегустационную подборку вошли 7 вин из Франции.

Где: ONE LOVE coffee, PinchukArtCentre, 6 этаж (ул. Большая Васильковская/Бассейная, 1/3-2)

Когда: 17 сентября, 19:30

Стоимость: 750 грн

Испанская страсть в бокале

Гастрономический ресторан приглашает присоединиться к дегустации 5 вин Испании в сочетании с блюдами. Будут как белые, так и красные, легкие питьевые и выдержанные Reserve. В завершение вечера подадут сладкий херес с десертом из пяти видов шоколада.

Где: Сыто-Пьяно, Днепровская набережная, 19-а

Когда: 17 сентября, 19:30

Стоимость: 750 грн

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