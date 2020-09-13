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13 сентября 2020, воскресенье, 22:35 346
Lifestyle 2020-09-13T23:30:02+03:00
Українські Новини
Врач развеял миф о "детской" питьевой воде

Врач развеял миф о "детской" питьевой воде

Валерия Драгомирова
Питьевая вода, Вода в бутылках, Детская вода
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

"Детская" вода, которую продают в магазинах, ничем не отличается по качеству от обычной питьевой воды в бутылках. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин в эфире программы "Споживач має право" на телеканале "Украина 24". 

На вопрос, имеет ли "детская вода" какие-либо особенности, гастроэнтеролог ответил:

"Безусловно, специальная детская вода, которая продается в бутылках, это, скорее, маркетинговый ход. Питьевая вода, которую продают, абсолютно такая же", - сказал он. 

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, какие три продукта наиболее полезны для красоты волос и ногтей. Справиться с проблемами помогут грибы, йогурт и тунец. Эти продукты являются антиоксидантами, содержат минералы и необходимые витамины.

Ранее диетологи рассказали, какое мясо птицы самое полезное и может уберечь от сердечно-сосудистых заболеваний. Мясо птицы имеет высокие питательные и диетические свойства. В нем много ценных белков, витаминов, минералов и аминокислот. В его состав входят полиненасыщенные жирные кислоты, благодаря чему оно хорошо усваивается организмом. 

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