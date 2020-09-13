Врач развеял миф о "детской" питьевой воде

"Детская" вода, которую продают в магазинах, ничем не отличается по качеству от обычной питьевой воды в бутылках. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин в эфире программы "Споживач має право" на телеканале "Украина 24".

На вопрос, имеет ли "детская вода" какие-либо особенности, гастроэнтеролог ответил:

"Безусловно, специальная детская вода, которая продается в бутылках, это, скорее, маркетинговый ход. Питьевая вода, которую продают, абсолютно такая же", - сказал он.



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