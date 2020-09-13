подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Я тут живу": кандидата в мэры Киева Сергея Притулу поймали на лжи, — СМИ
13 сентября 2020, воскресенье, 16:01 712
Политика 2020-09-13T16:45:01+03:00
Українські Новини
"Я тут живу": кандидата в мэры Киева Сергея Притулу поймали на лжи, — СМИ

"Я тут живу": кандидата в мэры Киева Сергея Притулу поймали на лжи, — СМИ

Кира Молчанова

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется в мэры Киева от партии "Голос", угодил в скандал.

Об этом пишет ресурс Politeka.

Так, на столичные выборы Притула пошел со слоганом "Я тут живу" – таким образом, артист утверждает, что он является жителем Киева.

Однако еще несколько лет назад Сергей Притула обещал жителям Бучи, что станет их соседом. В 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду тут жить" (то есть будет жить в Буче).

Компания-застройщик в 2016 году даже выпустила видеоролик с Притулой, который призывал покупать квартиры в Буче и говорил "я тут живу".

 

Больше новостей о:

В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам
Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба
Новости
Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" научилась обходить блокировки 16:35
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мэры Киева Сергея Притулу поймали на лжи, — СМИ 16:01
В МИД призвали не признавать выборы в аннексированном Крыму 15:45
В Днипре маршрутка столкнулась с такси. Пострадала девушка 15:24
COVID-19 продолжает свирепствовать в рядах ВСУ. За сутки 31 новый случай 14:55
больше новостей
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен 06:00
больше новостей
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
больше новостей
В Украине более 154 тыс. случаев коронавируса, за сутки — 2 476 заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok