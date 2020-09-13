"Я тут живу": кандидата в мэры Киева Сергея Притулу поймали на лжи, — СМИ

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется в мэры Киева от партии "Голос", угодил в скандал.

Об этом пишет ресурс Politeka.

Так, на столичные выборы Притула пошел со слоганом "Я тут живу" – таким образом, артист утверждает, что он является жителем Киева.

Однако еще несколько лет назад Сергей Притула обещал жителям Бучи, что станет их соседом. В 2016 году шоумен участвовал в рекламной кампании ЖК "Миллениум Сити", которая занимается строительством жилья в Буче Киевской области. Тогда артист обещал с билбордов "Я буду тут жить" (то есть будет жить в Буче).

Компания-застройщик в 2016 году даже выпустила видеоролик с Притулой, который призывал покупать квартиры в Буче и говорил "я тут живу".

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