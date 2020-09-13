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  • "Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ
13 вересня 2020, неділя, 16:01 393
Політика 2020-09-13T18:15:01+03:00
Українські Новини
"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ

"Я тут живу": кандидата в мери Києва Сергія Притулу спіймали на брехні, — ЗМІ

Кира Молчанова
Притула, Буча, Київ, Сергій Притула, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020

Відомий український шоумен Сергій Притула, який балотується в мери Києва від партії "Голос", потрапив в скандал.

Про це повідомляє ресурс Politeka.

Так, на столичні вибори Притула пішов зі слоганом "Я тут живу" - таким чином, артист стверджує, що він є жителем Києва.

Однак ще кілька років тому Сергій Притула обіцяв жителям Бучі, що стане їхнім сусідом. У 2016 році шоумен брав участь в рекламній кампанії ЖК "Міленіум Сіті", яка займається будівництвом житла в Бучі Київської області. Тоді артист обіцяв з білбордів "Я буду тут жити" (тобто буде жити в Бучі).

Компанія-забудовник в 2016 році навіть випустила відеоролик з Притулою, який закликав купувати квартири в Бучі і говорив "я тут живу".

 

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