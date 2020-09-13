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13 сентября 2020, воскресенье, 08:21 207
Общество 2020-09-13T09:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Валерия Драгомирова
Пожароопасность, Пожарная опасность, Чрезвычайная пожарная опасность
Пожар. Фото: Валерия Назаренко
Пожар. Фото: Валерия Назаренко

И пока в Украину возвращается летняя жара, 13 сентября, на юге, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"По данным УкрГидрометцентра, 13 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. 

В течение пожароопасного периода запрещается:

  • посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать автомобилем в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Кроме того, в октябре в Украине будет бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков.

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