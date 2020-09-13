В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

И пока в Украину возвращается летняя жара, 13 сентября, на юге, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.Об этом говорится в сообщении ГосЧС. "По данным УкрГидрометцентра, 13 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем. В течение пожароопасного периода запрещается: посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса; разводить костры в лесу и лесопосадках; заезжать автомобилем в лес; курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки; оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь; охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия; создавать свалки и сжигать отходы; сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях. Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень. Кроме того, в октябре в Украине будет бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков.