В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

И пока в Украину возвращается летняя жара, 13 сентября, на юге, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом говорится в сообщении ГосЧС.



"По данным УкрГидрометцентра, 13 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве районов северных, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.

В течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

разводить костры в лесу и лесопосадках;

заезжать автомобилем в лес;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

создавать свалки и сжигать отходы;

сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

Кроме того, в октябре в Украине будет бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков.

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