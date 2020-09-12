После похолодания вернется летняя жара. Прогноз погоды на 13 сентября

13 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +​​22...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем ​​+14...+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем ​​+25...+27 градусов.

В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем ​​+24...+26 градусов.

В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +​​27...+29 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, в Сумской области +4...+9 градусов, днем ​​+22...+28 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с, температура воздуха ночью +7...+13 градусов, в Полтавской области +5..+10 градусов, днем ​​+23...+29 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем ​​+23...+28 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, в Запорожье +9...+14 градусов, днем ​​+25...+31 градус.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем ​​+24...+29 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов.

12 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+23 градуса, в Днепре в пределах Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень.

В частности, в октябре в Украине будет бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков.

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