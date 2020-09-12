После похолодания вернется летняя жара. Прогноз погоды на 13 сентября

13 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +25…+27 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +7...+13 градусов, днем +22...+29 градусов. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью +8...+13 градусов, днем +14...+19 градусов. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +25...+27 градусов. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +24...+26 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +27...+29 градусов. На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +6...+12 градусов, в Сумской области +4...+9 градусов, днем +22...+28 градусов. В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 3-8 м\/с, температура воздуха ночью +7...+13 градусов, в Полтавской области +5..+10 градусов, днем +23...+29 градусов. На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с, температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +23...+28 градусов. На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10...+16 градусов, в Запорожье +9...+14 градусов, днем +25...+31 градус. В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +28...+30 градусов. 12 сентября на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +21...+23 градуса, в Днепре в пределах Киева +20 градусов. Как сообщали Українські Новини, появился предварительный прогноз на всю осень. В частности, в октябре в Украине будет бабье лето, а также периоды с резкими похолоданиями до заморозков.