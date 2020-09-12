подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 сентября 2020, суббота, 05:00 23
Lifestyle 2020-09-12T05:00:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны сложности сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны сложности сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу удача была на стороне Близнецов, Дев и Рыб, сегодня Раки, Львы и Стрельцы столкнутся с препятствиями. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в субботу, 12 сентября, расскажут Українські Новини.

Рак

В этот день Ракам будет сложно достигнуть поставленных целей. Не всегда получится довести начато до конца. Звезды советуют представителям этого знака внимательнее присмотреться к текущей ситуации и действовать, опираясь на собственные выводы и мнение. Также своими личными планами с окружающими лучше не делиться, иначе можете все испортить и реализовать свои идеи не получится. Не спешите принимать решения по поводу финансов. Можно делать некоторые приобретения, но с оглядкой на материальное положение.

Лев

В субботу Львы могут оказаться в неприятной ситуации, когда предстоит делать выбор или отказаться от чего-либо. Постарайтесь реально оценивать свои возможности и текущую ситуацию. В нужный момент стоит двигаться только вперед, несмотря на трудности. Также в этот день следует отказаться от общения с людьми, которые неприятны представителям этого знака и не вызывают доверия. Во второй половине дня действуйсте осторожно. Будет лучше сконцентрироваться на главном и не тратить свое время на мелочи.

Стрелец

Стрельцов ждет сложный день. В этот день планы представителей этого знака могут быть нарушены из-за вашей рассеянности и невнимательности. Это станет причиной того, что настроение может испортиться. Вечером звезды рекомендуют сменить обстановку и провести свободное время в приятной компании вместе с друзьями и близкими. Общение поможет избавиться от плохого настроения и даст силы для новых свершений.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба рассказал, что первый месяц осени принесет всем знакам зодиака.

Ранее астрологи спрогнозировали, каким знакам зодиака крупно повезет в сентябре.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на субботу

Тельцов ждет успех, а у Дев возможен конфликтный д...
Три знака зодиака справятся с любыми препятствиями...
Дев ждет удача в делах, а Стрельцам стоит уделить ...
Водолеям следует контролировать эмоции, а у Рыб ре...
В Украине обновили карантинные зоны: какие ограничения следует ожидать украинцам
7,9 тыс. учеников переведены на дистанционное обучение в Киевской области
Новости
Лекарства дорожают, а электроника дешевеет, но медленно. Как инфляция бьет по кошелькам украинцев 05:45
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Украина зафиксировала 10 случаев сооружения боевиками укреплений в нарушение договоренностей, – Кравчук 23:16
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Андрей Богдан. Скриншот видео интервью Гордону.
Богдан рассказал, кто может стать следующим президентом Украины 09:26
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещается в этот период 09:15
больше новостей
В НБУ рассказали, что делать, если угрожают коллекторы из-за кредита соседа 06:32
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей 14:42
больше новостей
"Укрзализныця" прекратит продажу билетов на шести станциях с 14 сентября из-за ситуации с коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok