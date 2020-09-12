У трех знаков зодиака возможны сложности сегодня, — астролог

В то время, как в пятницу удача была на стороне Близнецов, Дев и Рыб, сегодня Раки, Львы и Стрельцы столкнутся с препятствиями. Подробно о том, что ждет всех знаков зодиака в субботу, 12 сентября, расскажут Українські Новини.

Рак

В этот день Ракам будет сложно достигнуть поставленных целей. Не всегда получится довести начато до конца. Звезды советуют представителям этого знака внимательнее присмотреться к текущей ситуации и действовать, опираясь на собственные выводы и мнение. Также своими личными планами с окружающими лучше не делиться, иначе можете все испортить и реализовать свои идеи не получится. Не спешите принимать решения по поводу финансов. Можно делать некоторые приобретения, но с оглядкой на материальное положение.

Лев

В субботу Львы могут оказаться в неприятной ситуации, когда предстоит делать выбор или отказаться от чего-либо. Постарайтесь реально оценивать свои возможности и текущую ситуацию. В нужный момент стоит двигаться только вперед, несмотря на трудности. Также в этот день следует отказаться от общения с людьми, которые неприятны представителям этого знака и не вызывают доверия. Во второй половине дня действуйсте осторожно. Будет лучше сконцентрироваться на главном и не тратить свое время на мелочи.

Стрелец

Стрельцов ждет сложный день. В этот день планы представителей этого знака могут быть нарушены из-за вашей рассеянности и невнимательности. Это станет причиной того, что настроение может испортиться. Вечером звезды рекомендуют сменить обстановку и провести свободное время в приятной компании вместе с друзьями и близкими. Общение поможет избавиться от плохого настроения и даст силы для новых свершений.

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