Зеленский рассказал, на кого могут расширить программу "Доступные кредиты 5-7-9%"

Президент Владимир Зеленский считает, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" нужно расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передают Українськi Новини.

Зеленский сообщил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило задание по подготовке программы поддержки фермеров, пострадавших от засухи, в частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Я говорил с фермерами. Поставлена ​​задача. Кроме программы "5-7-9%", будет выделена часть в этой программе для фермеров. Прежде всего для тех, кто пострадал от засухи в Украине", - отметил он.

Президент подчеркнул, что по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" выдано займов на сумму 6 млрд гривен.

Кроме того, профильные министерства должны разработать программы орошения.

"Все жалуются, что долгие годы - засуха, фермеры теряют урожай. Да, это природа, это климат, но государство не может отвечать, что это только природа и климат", - отметил Зеленский.

Он добавил, что правительство должно решить вопросы страхования урожая.

Как сообщали Українські Новини, государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" для предпринимателей начала работать с 1 февраля.

Максимальный размер льготного кредита для бизнеса под 5-7-9% вырастет до 2 млн гривен.

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