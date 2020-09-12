подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 сентября 2020, суббота, 12:34 19
Шоу-бизнес 2020-09-12T12:34:02+03:00
Українські Новини
Разбил окно и пытался убить: в США бездомный пробрался в дом к реперу Эминему

Разбил окно и пытался убить: в США бездомный пробрался в дом к реперу Эминему

Константин Долгий
США, Шоу-бизнес, Эминем
Музыкальный исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс (Eminem). Фото: eminem.pro
Музыкальный исполнитель Маршалл Брюс Мэтерс (Eminem). Фото: eminem.pro

Всемирно известный репер Эминем (Eminem) едва не стал жертвой неизвестного мужчины, который вломился в его дом и заявил, что хочет убить музыканта. Об этом сообщает Detroit Free Press, передают Українські Новини.

Инцидент произошел еще в апреле 2020 года, однако широкой прессе стало известно лишь накануне. Известно, что мужчина по имени Мэтью Хьюз пробрался на территорию закрытого городка, где проживает репер, разбил кирпичом окно в его доме и проникнув внутрь направился в спальню к Эминему.

По словам самого репера, он проснулся ночью от непонятного шума и увидел стоящего перед ним человека в темноте. Эминем подумал, что это племенник и спросил у него, чего тот хочет. Однако человек в его спальне ответил голосом незнакомца и сказал, что намерен убить репера.

Когда на место прибыла полиция, то обнаружила, как Хьюз дерется с охранником и находящегося рядом репера. Позже выяснилось, что незнакомец не был вооружен и репер самостоятельно вывел его через весь дом к выходу.

На судебном заседании, которое прошло в минувшую среду, репер не присутствовал, однако его адвокат наблюдал за процессом через видеокамеру. Хьюз не может дать оценку своим действиям, поэтому судья перенес продолжение разбирательства на 28 сентября.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве был избит и ограблен украинский певец и актер Михаил Хома, который также известен как DZIDZIO.

Кроме того, Анастасия Луговая, которую жестко избили в поезде "Мариуполь — Киев", снялась в клипе исполнителя Alyona Alyona.

Больше новостей о: США Шоу-бизнес Эминем

Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак
Новости
Зеленский учредил 50 стипендий для спортсменов по неолимпийским видам спорта и их тренеров 12:20
ОПЗЖ обвиняет власти в подготовке фальсификаций на местных выборах на Донбассе 11:50
Сегодня начнутся матчи нового сезона Английской Премьер-лиги. Где смотреть 11:41
Смертность от коронавируса в Украине за сутки выросла на треть 11:30
Глава Минфина Марченко в августе получил вдвое меньше своего зама 10:30
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Порт "Южный" может стать локальным Бейрутом из-за буксира "Витязь", – СМИ 17:04 Документ
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
Коронавирус не помеха: кого и в каких условиях ожидает осенний призыв-2020 06:40
больше новостей
Против профессора одного из киевских вузов открыли дело за антисемитский пост в Facebook 17:50
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
80% граждан Украины не считают первоочередной проблемой развитие украинского языка, - соцопрос 09:21 Инфографика
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Обустраивают новые позиции. СММ ОБСЕ выявила факты нарушения боевиками договоренностей 14:42
больше новостей
Советники лидеров "нормандской четверки" договорились о продлении режима прекращения огня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok