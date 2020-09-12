Разбил окно и пытался убить: в США бездомный пробрался в дом к реперу Эминему

Всемирно известный репер Эминем (Eminem) едва не стал жертвой неизвестного мужчины, который вломился в его дом и заявил, что хочет убить музыканта. Об этом сообщает Detroit Free Press, передают Українські Новини.

Инцидент произошел еще в апреле 2020 года, однако широкой прессе стало известно лишь накануне. Известно, что мужчина по имени Мэтью Хьюз пробрался на территорию закрытого городка, где проживает репер, разбил кирпичом окно в его доме и проникнув внутрь направился в спальню к Эминему.

По словам самого репера, он проснулся ночью от непонятного шума и увидел стоящего перед ним человека в темноте. Эминем подумал, что это племенник и спросил у него, чего тот хочет. Однако человек в его спальне ответил голосом незнакомца и сказал, что намерен убить репера.

Когда на место прибыла полиция, то обнаружила, как Хьюз дерется с охранником и находящегося рядом репера. Позже выяснилось, что незнакомец не был вооружен и репер самостоятельно вывел его через весь дом к выходу.

На судебном заседании, которое прошло в минувшую среду, репер не присутствовал, однако его адвокат наблюдал за процессом через видеокамеру. Хьюз не может дать оценку своим действиям, поэтому судья перенес продолжение разбирательства на 28 сентября.

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