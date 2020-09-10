УМХ ответил Коломойскому его же словами

Менеджмент "Украинского медиахолдинга" (УМХ, UMH Group) прокомментировал заявление бизнесмена Игоря Коломойского в отношении конкурса Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) для назначения управляющего активами УМХ.

Интернет-издание Корреспондент.net опубликовало отрытое письмо менеджмента УМХ к Коломойскому.

"Уважаемый Игорь Валерьевич! Нам безумно приятно, что такой большой человек, как Вы, столь близко к сердцу принял конкурс по поиску управляющего активами "Украинского медиа холдинга". Из пресс-релизов Вашей компании сразу ясно - вы очень переживаете, чтобы "УМХ" не попал не в те руки... Зря вы так с плеча, Игорь Валерьевич. Вас же слушают люди. Даже дети.

Потому и нам хочется сказать на сей счет пару слов. Как-никак речь в первую очередь идет о судьбе сотрудников "УМХ". Свое обращение мы бы начали примерно так:

"Опальный Коломойский с помощью вечно исполняющего обязанности председателя АРМА Сигидина вместо провалившегося возврата "Привата" пытается незаконно заграбастать медиарупор в лице "УМХ".

Отличное же начало! Но мы еще не работаем, Игорь Валерьевич, в Ваших структурах – потому не будем пересказывать слухи, а используем факты. А они такие: когда вы начинаете говорить о справедливости, прозрачности и честности, ищи подвох.

Мы тут почитали ваш план по управлению "УМХ". Там что ни предложение, то выстрел. "Привлечение опытных топ-менеджеров на руководящие должности. Привлечение собственных мощностей для производства качественного контента. Анализ бизнес-процессов для выявления и устранения неэффективности. Повышение квалификации сотрудников".

Игорь Валерьевич, в большинстве случаев, когда Ваши квалифицированные топ-менеджеры со своими производственными мощностями устраняли неэффективность в действующих медиапроектах, эти издания благополучно пополняли кладбище СМИ. Вам напомнить о судьбе "Газеты по-киевски"?

Видимо, зная такую вашу управленческую особенность, АРМА для конкурса специально прописало требование по соблюдению трудовых прав сотрудников "УМХ", а также обязало нового управляющего активами развивать все без исключения направления деятельности. Будь то радио, Интернет или печатное СМИ. Развивать, а не закрывать. Чувствуете разницу?

Безусловно, к конкурсу, проводимому АРМА, есть вопросы. Но, скорее, не конспирологические, а юридические.

Например, Медиа Группа "Украина", принадлежащая Ринату Ахметову, считает конкурс незаконным и формальным. Однако все равно приняла в нем участие, предложив 1 гривну отчислений в бюджет. А не 5 миллионов, как Ваша компания. Причина - для них важен доступ к информации о конкурсе. Догадываетесь зачем?

Кстати, о миллионах. Ваша фраза из сообщений СМИ, которую мы, к сожалению, не слышали, но ее все цитируют - про будущие итоги конкурса, которые "прямо противоречат интересам государства", - запала нам в душу. Если Вы так заботитесь об интересах государства и хотите помочь Украине, есть же и другие весьма благородные варианты вложения средств.

Например, Вы могли бы:

погасить задолженность перед "Укрнафтой" в размере 20 млрд гривен;

заплатить через "Центрэнерго" 4,5 млрд гривен;

вернуть ПриватБанку 5,5 млрд долларов.

И, заканчивая, хотим перефразировать Ваши же слова, которые точно слышали многие, так как аудио гуляет по Интернету: "Забудьте вы уже на х... об этом медиахолдинге".

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