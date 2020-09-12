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12 сентября 2020, суббота, 14:00 293 Инфографика
Общество 2020-09-12T14:15:05+03:00
Українські Новини
Кабмин обновил карантинные зоны. Какие ограничения и где ждут украинцев

Кабмин обновил карантинные зоны. Какие ограничения и где ждут украинцев

Кира Молчанова
Карантин, Карантин в школах, коронавирус в Украине, карантин в Украине, Красная зона
Карантин. Фото: pexels
Карантин. Фото: pexels

С 14 сентября Кабмин изменил расположение "цветных" карантинных зон в зависимости от эпидемической ситуации в стране. Поэтому несколько населенных пунктов начнут неделю с новыми ограничениями.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Красная зона" карантина будет действовать в следующих населенных пунктах:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
  • город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

"Оранжевая зона" карантина будет в следующих городах и поселках:

  • городах Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
  • Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
  • города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянский районы Житомирской области;
  • города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
  • город Вознесенск Николаевской области;
  • город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
  • города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Сумы Сумской области;
  • город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
  • город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;
  • город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
  • Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
  • город Киев.

К "желтой зоне" отнесли:

  • города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;
  • города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;
  • города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;
  • города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;
  • город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;
  • города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;
  • города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;
  • города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;
  • города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.

Все остальные населенные пункты и районы отнесены к "зеленой" зоне.

Такое эпидемическое зонирование устанавливается на 14 дней.

Зоны карантина. Карта МОЗЗоны карантина. Карта МОЗ

Где в Украине усилили карантинГде в Украине усилили карантин

Как сообщали Українські Новини, в Киевской области запретила проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за новых правил карантина.

Кроме того, в "Укрзализныце" назвали железнодорожные станции, на которых временно прекращается продажа билетов на пассажирские поезда.

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