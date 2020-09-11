Власть не готова ко второй волне коронавируса, – Бойко

Сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко считает, что действующая власть не готова ко второй волне коронакризиса.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Большинство проблем, с которыми столкнулась Украина в начале эпидемии, к сожалению, остаются нерешенными и сегодня. Власть как была не готова противостоять коронавирусной инфекции полгода назад, так и сейчас правительство не готово ни к новой волне эпидемии, ни к восстановлению экономики, которая за время карантина понесла большие убытки", – сказал Юрий Бойко.

В частности, он обратил внимание, что так и не решена проблема с защитой медработников, есть задержки с выплатой зарплат, остается низким уровень тестирования.

"Все чаще звучат заявления от специалистов о приближении второй волны эпидемии, причем гораздо худшей, чем была первая. За последние сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых больных – 3 144. На карантин закрывают школы, людей снова отправляют работать по домам. А необходимых средств защиты как не было в достаточном количестве в больницах, так и нет, долги по зарплате полностью не погашены, тестирование для медиков платное. Притом, что каждый десятый больной в Украине – медработник", – отметил народный депутат.

Политик предостерег власть от такого циничного и непрофессионального отношения к ситуации.

"Из 66 млрд гривен Фонда по борьбе с коронавирусом только 1,5 млрд (гривен) пошло в медицинскую отрасль, 35 млрд гривен забрали на президентскую "Большую стройку", другие деньги ушли непонятно на что", – подчеркнул Бойко.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ акцентировал на необходимости полного и детального отчета правительства на ближайшем заседании парламента.

"Мы требуем, чтобы, не дожидаясь Часа вопросов к правительству, премьер-министр Шмыгаль пришел в Верховную Раду и отчитался за каждую потраченную копейку из бюджета и Фонда борьбы с коронавирусом. Общество должно знать, куда деваются заработанные людьми деньги, что делает правительство, чтобы остановить крах экономики, и на что оно способно, кроме умения накапливать кредитные долги, которые опять-таки ложатся финансовым бременем на население", – резюмировал Юрий Бойко.

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