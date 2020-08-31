Пост о смерти звезды "Черной пантеры" стал самым популярным в истории Twitter

Твит о смерти актера Чедвика Боузмана, широко известного по роли в фильме "Черная пантера", установил новый рекорд популярности. Об этом пишет BBC Украина.

Сообщение о его смерти, которое появилось в аккаунте актера, уже набрало 7,3 миллиона лайков и более 3 миллионов ретвитов.

Боузман умер в пятницу 28 августа, ему было 43 года. В 2016 году у него обнаружили рак толстой кишки - с тех пор он проходил курс лечения.

Все эти четыре года он снимался в фильмах в перерывах между сеансами химиотерапии и операций. Широкую известность Боузман получил в 2018 году - благодаря главной роли в фильме "Черная пантера".

Предыдущий рекорд популярности в Twitter принадлежал твиту 44-го президента США Барака Обамы 2017 года - тогда он процитировал Нельсона Манделу.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии", - написал Обама.

И публикация набрала 4,3 миллиона лайков и более 1,6 миллиона ретвитов.



Как сообщали Українські Новини, в 2018 году фильм Marvel "Черная пантера" поклонники назвали лучшим фильмом вселенной.

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