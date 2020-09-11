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11 сентября 2020, пятница, 21:00 48
Общество 2020-09-11T21:00:01+03:00
Українські Новини
Контрастная погода с холодом от +4 до летней жары. Прогноз погоды на 12 сентября

Контрастная погода с холодом от +4 до летней жары. Прогноз погоды на 12 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Осень
Осень

12 сентября в Киеве малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +13…+15 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +21…+26 градусов, в Днепропетровской и Винницкой областях до +27 градусов.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +20…+25 градусов.

На юге Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +26…+28 градусов.

11 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+23 градуса, в Днепре возле Киева +20 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Также в октябре в Украину придет бабье лето, но будут и периоды с резкими похолоданиями до заморозков на почве

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