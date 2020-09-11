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  • ГБР просит ускорить экспертизы в деле банкета в честь Голодомора, который устроил Вятрович, - Портнов
11 сентября 2020, пятница, 13:15 130
Общество 2020-09-11T14:15:02+03:00
Українські Новини
ГБР просит ускорить экспертизы в деле банкета в честь Голодомора, который устроил Вятрович, - Портнов

ГБР просит ускорить экспертизы в деле банкета в честь Голодомора, который устроил Вятрович, - Портнов

Петр Стуженко
Голодомор, Портнов, Банкет, Институт национальной памяти, Вятрович
Банкет на форуме памяти жертв Голодомора. Фото: Facebook
Банкет на форуме памяти жертв Голодомора. Фото: Facebook

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов продолжает уделять пристальное внимание ходу следствия по делу о финансирования за бюджетные деньги банкета, который был устроен для участников проходившего в 2018 году форума, приуроченного к 85-й годовщине памяти жертв Голодомора, организованного Украинским институтом национальной памяти, который в то время возглавлял нынешний нардет из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

На своей персональной странице в социальной сети Facebook Портнов опубликовал заметку следующего содержания:

"Не очень хорошо развиваются дела у скандальноизвестного депутата партии Порошенко Вятровича, устроившего в годовщину Голодомора и массовой гибели украинцев от голода шикарный обед с дорогими яствами, канапе, колбасами и красной рыбой, закупленной по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку причастного к организации обжирания красной рыбой в день Голодомора Института национальной памяти и его руководителя Вятровича за период 2015-2019 гг.

Эту проверку важно провести очень быстро. Людям нужно показать, что самые активные борцы за национальную память причастны к ее циничному осквернению и тотальному разворовыванию выделенных на это государственных ресурсов.

Будем публично сопровождать это важное расследование", - заметил Андрей Портнов.

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