ГБР просит ускорить экспертизы в деле банкета в честь Голодомора, который устроил Вятрович, - Портнов

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов продолжает уделять пристальное внимание ходу следствия по делу о финансирования за бюджетные деньги банкета, который был устроен для участников проходившего в 2018 году форума, приуроченного к 85-й годовщине памяти жертв Голодомора, организованного Украинским институтом национальной памяти, который в то время возглавлял нынешний нардет из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

На своей персональной странице в социальной сети Facebook Портнов опубликовал заметку следующего содержания:

"Не очень хорошо развиваются дела у скандальноизвестного депутата партии Порошенко Вятровича, устроившего в годовщину Голодомора и массовой гибели украинцев от голода шикарный обед с дорогими яствами, канапе, колбасами и красной рыбой, закупленной по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку причастного к организации обжирания красной рыбой в день Голодомора Института национальной памяти и его руководителя Вятровича за период 2015-2019 гг.

Эту проверку важно провести очень быстро. Людям нужно показать, что самые активные борцы за национальную память причастны к ее циничному осквернению и тотальному разворовыванию выделенных на это государственных ресурсов.

Будем публично сопровождать это важное расследование", - заметил Андрей Портнов.

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