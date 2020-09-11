ДБР просить пришвидшити експертизи у справі банкету на честь Голодомору, який влаштував В'ятрович, - Портнов

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов продовжує приділяти пильну увагу ходу слідства у справі про фінансування за бюджетні гроші банкету, який був влаштований для учасників проходив в 2018 році форуму, приуроченого до 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору, організованого Українським інститутом національної пам'яті, який в той час очолював нинішній нардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович.На своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook Портнов опублікував замітку наступного змісту (мовою оригіналу):"Не очень хорошо развиваются дела у скандальноизвестного депутата партии Порошенко Вятровича, устроившего в годовщину Голодомора и массовой гибели украинцев от голода шикарный обед с дорогими яствами, канапе, колбасами и красной рыбой, закупленной по завышенным ценам. Государственное бюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку причастного к организации обжирания красной рыбой в день Голодомора Института национальной памяти и его руководителя Вятровича за период 2015-2019 гг. Эту проверку важно провести очень быстро. Людям нужно показать, что самые активные борцы за национальную память причастны к ее циничному осквернению и тотальному разворовыванию выделенных на это государственных ресурсов. Будем публично сопровождать это важное расследование", - зауважив Андрій Портнов.