ДБР просить пришвидшити експертизи у справі банкету на честь Голодомору, який влаштував В'ятрович, - Портнов

Юрист і громадський діяч Андрій Портнов продовжує приділяти пильну увагу ходу слідства у справі про фінансування за бюджетні гроші банкету, який був влаштований для учасників проходив в 2018 році форуму, приуроченого до 85-ї річниці пам'яті жертв Голодомору, організованого Українським інститутом національної пам'яті, який в той час очолював нинішній нардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович.

На своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook Портнов опублікував замітку наступного змісту (мовою оригіналу):

"Не очень хорошо развиваются дела у скандальноизвестного депутата партии Порошенко Вятровича, устроившего в годовщину Голодомора и массовой гибели украинцев от голода шикарный обед с дорогими яствами, канапе, колбасами и красной рыбой, закупленной по завышенным ценам.

Государственное бюро расследований официально обратилось сегодня к экспертам и аудиторам с требованием ускорить комплексную проверку причастного к организации обжирания красной рыбой в день Голодомора Института национальной памяти и его руководителя Вятровича за период 2015-2019 гг.

Эту проверку важно провести очень быстро. Людям нужно показать, что самые активные борцы за национальную память причастны к ее циничному осквернению и тотальному разворовыванию выделенных на это государственных ресурсов.

Будем публично сопровождать это важное расследование", - зауважив Андрій Портнов.

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