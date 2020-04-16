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16 апреля 2020, четверг, 12:45 1043 Видео
Политика 2020-04-16T12:45:01+03:00
Українські Новини
Бужанский показал видео банкета в честь голодомора, из-за которого Вятровича вызывают в ГБР

Бужанский показал видео банкета в честь голодомора, из-за которого Вятровича вызывают в ГБР

Павел Твердохлиб
Голодомор, Банкет, Вятрович, ГБР, Бужанский
Банкет на форуме памяти жертв Голодомора. Фото: Facebook
Банкет на форуме памяти жертв Голодомора. Фото: Facebook

Народный депутат Максим Бужанский на персональной странице в социальной сети Facebook обнародовал видеоролик, снятый, по его утверждению, во время "неформального общения" участников форума, приуроченного к 85 годовщине памяти жертв Голодомора, организованного Украинским институтом национальной памяти, который в недалеком прошлом возглавлял Вятрович.

"Да, так вот, по поводу банкета на форуме, посвященном 85 годовщине Голодомора, организованном Вятровичем в 18 году.

Того самого, по поводу возможных хищений средств на организацию которого ГБР завело уголовное дело, и вызвало Вятровича на допрос.

Эти фото и видео сделаны 22 ноября 2018 года.

Вы ж слышали вопли Вятровича?

О том, что уголовное дело очень выгодно России, о том, что Империя нанесла ему очередной удар и т.д.

А теперь давайте посмотрим на фото внимательно.

Вам не кажется, что это верх цинизма, жрать пирожные и блинчики с красной рыбой на мероприятии, посвященном Голодомору?

Мне кажется, что это плевок в сторону тех, кто умер от голода, в сторону их памяти.

Второй вопрос.

Вам не кажется, что на видео, кстати, там в конце и сам Вятрович мелькнул, не четыреста человек, а немного меньше?

Немного меньше шестидесяти, если верить глазам и словам очевидцев.

Вам не кажется, что скорбя о погибших от голода, гости не могли за три дня сожрать пирожных на полмиллиона гривен бюджетных денег?

И последнее.

Вам не кажется, что вор, спекулирующий трагедии Голодомора, это куда хуже, чем просто вор?

У меня всё.", - резюмировал свою заметку в соцсети нардеп Бужанский.

Как информировали Українські Новини, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") заявляет о вызове его на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Меня вызывают на допрос в ГБР", - написал он.

Он отметил, что на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, которое инициировал депутат Рады Максим Бужанский ("Слуга народа") - за проведение международного форума, посвященного 85-летию памяти жертв Голодомора.

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