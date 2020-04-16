Бужанский показал видео банкета в честь голодомора, из-за которого Вятровича вызывают в ГБР

Народный депутат Максим Бужанский на персональной странице в социальной сети Facebook обнародовал видеоролик, снятый, по его утверждению, во время "неформального общения" участников форума, приуроченного к 85 годовщине памяти жертв Голодомора, организованного Украинским институтом национальной памяти, который в недалеком прошлом возглавлял Вятрович. "Да, так вот, по поводу банкета на форуме, посвященном 85 годовщине Голодомора, организованном Вятровичем в 18 году. Того самого, по поводу возможных хищений средств на организацию которого ГБР завело уголовное дело, и вызвало Вятровича на допрос. Эти фото и видео сделаны 22 ноября 2018 года. Вы ж слышали вопли Вятровича? О том, что уголовное дело очень выгодно России, о том, что Империя нанесла ему очередной удар и т.д. А теперь давайте посмотрим на фото внимательно. Вам не кажется, что это верх цинизма, жрать пирожные и блинчики с красной рыбой на мероприятии, посвященном Голодомору? Мне кажется, что это плевок в сторону тех, кто умер от голода, в сторону их памяти. Второй вопрос. Вам не кажется, что на видео, кстати, там в конце и сам Вятрович мелькнул, не четыреста человек, а немного меньше? Немного меньше шестидесяти, если верить глазам и словам очевидцев. Вам не кажется, что скорбя о погибших от голода, гости не могли за три дня сожрать пирожных на полмиллиона гривен бюджетных денег? И последнее. Вам не кажется, что вор, спекулирующий трагедии Голодомора, это куда хуже, чем просто вор? У меня всё.", - резюмировал свою заметку в соцсети нардеп Бужанский. Как информировали Українські Новини, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") заявляет о вызове его на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. "Меня вызывают на допрос в ГБР", - написал он. Он отметил, что на допрос его вызывают в качестве свидетеля по делу, которое инициировал депутат Рады Максим Бужанский ("Слуга народа") - за проведение международного форума, посвященного 85-летию памяти жертв Голодомора.