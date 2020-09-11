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11 сентября 2020, пятница, 12:31 837
Силовые структуры 2020-09-11T12:47:34+03:00
Українські Новини
В деле о смертельном ДТП при участии детектива НАБУ Калужанского имели место махинации с экспертизами, - СМИ

В деле о смертельном ДТП при участии детектива НАБУ Калужанского имели место махинации с экспертизами, - СМИ

Павел Твердохлиб
ДТП, Суд, Уголовное дело, НАБУ, Андрей Калужинский
НАБУ. Фото: НАБУ
НАБУ. Фото: НАБУ
В деле о смертельном ДТП при участии начальника подразделения детективов НАБУ Андрея Калужинского в 2005 году имели место манипуляции с экспертизами, которые позволили закрыть его. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на некоторые материалы дела.

"Даже беглый анализ полученных копий документов указывает на заангажированность первичного расследования и скрытое желание всячески выгородить коллегу по прокуратуре. Начнём с того, что судмедэкспертиза была назначена только спустя восемь дней после аварии. Хотя в таких случаях экспертизу назначают неотложно. Отдельное внимание стоит уделить вопросам следователя прокуратуры, поставленным судмедэксперту. Например, о том, не страдал ли потерпевший какими-либо болезнями, которые могли повлиять на его поведение на месте ДТП (вроде эпилепсии). То есть следователь желал знать, не бился ли в эпилептическом припадке на дороге сбитый Калужинским пешеход", - отмечается в публикации.

Согласно заключению, пешеход находился в вертикальном положении, двигался и первый удар автомобиля пришёлся ему по ногам, а последующие травмы он получил при ударе и падении на капот автомобиля. 

"Вероятно, эти выводы не устроили официальное следствие и предположительно поэтому спустя почти 4 месяца после смерти пешехода в деле появилось заключение токсикологической экспертизы, согласно которой у Ткаченко в крови нашли 1,78 промилле этилового спирта, что соответствует средней степени опьянения. Исходя из этого уже и была проведена автотехническая экспертиза. Эксперты указали, что Калужанский не имел технической возможности избежать наезда на нетрезвого пешехода в тёмное время суток. Поэтому уголовное дело было закрыто на основании п.2 ст.6 УПК Украины (в редакции 1960 года) - то есть из-за отсутствия состава преступления", - отмечают журналисты.

Однако 20 июня 2018 года по заявлению народного депутата Максима Полякова полиция зарегистрировала в Едином реестре досудебных расследований новое уголовное производство под №12018000000000375 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины. 

"В ходе нового следствия были допрошены высокопоставленные свидетели, бывшие в автомобиле Калужинского, в частности, в то время работник прокуратуры - начальник следственного управления прокуратуры Киевской области Вадим Ластовка, муж бывшей председательницы Днепровского райсуда Киева Нели Ластовки. Была составлена справка о том, что сроки давности по привлечению к уголовной ответственности Калужинского прошли ещё 1 ноября 2015 года. На этом все и закончилось", - отмечается в публикации.

Журналисты допускают, что Калужанского в 2005 году "отмазали", а в 2018 у него уже была "крыша" в виде кума – директора НАБУ Артема Сытника.

"Учитывая амбициозность тогдашнего прокурора Киевской области Юрия Гайсинского, в 2005 ему совсем не нужны были скандалы с посадкой подчинённого за смертельное ДТП. Поэтому он сам выехал на место аварии, сам отвёз на освидетельствование подчинённого. Следующая попытка реанимировать расследование смертельного ДТП в 2018 году тоже закончилась провалом. Формально действительно главный следователь НАБУ может прикрыться сейчас сроком давности. Но фактически возникает вопрос морально-профессионального плана - может ли один из ключевых постов в главном органе по борьбе с коррупцией занимать человек, который попал в эту историю со многими признаками "отмазывания" от убийства человека", - подчёркивают авторы статьи.

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