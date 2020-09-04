Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

С 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH\/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH\/USD, повышаясь вторую неделю подряд. Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини. Средний курс покупки евро повысился на 22,70 коп. до 32,3550 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 21,51 коп. до 32,9008 UAH\/EUR. Как сообщали Українські Новини, с 21 по 28 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,36 коп. до 27,6174 UAH\/USD, курс покупки повысился на 10,95 коп. до 27,3521 UAH\/USD после четырехнедельного падения. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 4 сентября 27,5356 27,7925 32,3550 32,9008 3,31 3,83 По сравнению с 28 августа 0,1835 0,1751 0,2270 0,2151 -0,0200 0,0500 Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.