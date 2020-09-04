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04 сентября 2020, пятница, 11:35 105
Финансы 2020-09-04T12:00:01+03:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара продолжил свой рост
Курс доллара продолжил свой рост

С 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 22,70 коп. до 32,3550 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,51 коп. до 32,9008 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 21 по 28 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD после четырехнедельного падения.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 4 сентября

27,5356

27,7925

32,3550

32,9008

3,31

3,83

По сравнению с 28 августа

0,1835

0,1751

0,2270

0,2151

-0,0200

0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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