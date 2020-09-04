Вторую неделю подряд доллар в обменниках продолжает плавно расти

С 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 22,70 коп. до 32,3550 UAH/EUR, курс продажи повысился на 21,51 коп. до 32,9008 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 21 по 28 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 7,36 коп. до 27,6174 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,95 коп. до 27,3521 UAH/USD после четырехнедельного падения.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 4 сентября 27,5356 27,7925 32,3550 32,9008 3,31 3,83 По сравнению с 28 августа 0,1835 0,1751 0,2270 0,2151 -0,0200 0,0500

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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