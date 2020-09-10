Солдаты поля боя будущего: в США военные провели учения с робопсами

В то время как во Франции приступили к сборке первого в истории экспериментального термоядерного реактора, в США военные провели учения с использованием робопсов. Об этом пишет телеканал CNN, передают Українські Новини.

Один из крупнейших в истории американских военных экспериментов в области высоких технологий, искусственного интеллекта, облачных вычислений и 4G/5G технологий прошел в США две недели назад. Испытания проводили на около 30 разных локаций по всей территории страны и затронули различные структуры вооруженных сил, а также некоторые промышленные объекты.

Авиабаза ВВС Неллис в пустыне Мохаве на юго-западе страны стала одной из локаций, где прошли учения. Именно здесь себя показали роботы-собаки Vision 60 Q-UGV, разработчиками которых является компания Ghost Robotic.

В рамках испытаний робопсов использовали как разведчиков. Их задачей стало исследование "вражеской" территории вокруг транспортного самолета С-130 с "десантом" на борту на предмет возможных опасностей. После этого Q-UGV выполнили патрулирование объектов авиабазы, как в связке с военнослужащими, так и самостоятельно, работая в автономном режиме.

Отмечается, что роботы Vision 60 Q-UGV способны проводить разведывательную деятельность, сбор тактической информации или осуществлять картографирование местности. При этом конструкция робопса позволяет применять его в любой местности и при любых погодных условиях.

В пресс-релизе ВВС США сказано, что такие роботы могут стать важным компонентом для достижения победы на поле боя будущего, где быстрота получения и обработки информации является ключевым преимуществом.

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе в США с успехом завершился второй этап летных испытаний космического корабля Starship SN6, который SpaceX планирует использовать для полетов к Марсу.

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