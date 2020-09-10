Некомпетентное правительство Шмыгаля должно освободить место профессионалам, – Бойко

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время рабочей поездки в Харьков заявил, что Кабинет Министров Украины не работает на благо украинских граждан, а лишь выполняет указания внешних управленцев, поэтому должен быть отправлен в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Нынешнее правительство абсолютно несамостоятельное, оно не заботится о гражданах Украины, выполняет указания внешних управленцев, которые их поставили. В то время как наши медики не получают зарплату, не имеют средств защиты, идут выплаты спекулянтам, скупившим облигации внутреннего займа. Ожидать каких-либо адекватных и разумных действий со стороны Кабмина очень сложно. Поэтому мы настаиваем, чтобы правительство ушло в отставку в полном составе и перестало мучить свой народ", – сказал Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что во власть должны прийти профессиональные руководители, которые будут заботиться о стране.

По его словам, нельзя допустить полного краха экономики. Государство должно поддержать промышленность, реальный сектор. "Сегодня предприятия душат налогами, проверками, не дают доступных кредитов, доступных энергоносителей, бюрократическими препонами блокируют работу на внешних рынках. Это то, чем занимается нынешнее правительство, оно тупо гробит экономику. Заводы и предприятия заработают только тогда, когда будет государственная политика, нацеленная на поддержку реального сектора экономики, а не на беготню по миру за кредитами", – акцентировал парламентарий.

"Сегодня идет процесс деиндустриализации нашей страны. И по Харькову это особенно видно, поскольку он всегда был промышленным городом с очень высоким потенциалом. И вдвойне обидно, когда делаются вещи, которые приводят к остановке предприятий. Но это поправимо. В нашей команде есть опытные управленцы, люди, которые не раз поднимали производства, разбираются в экономике, настоящие государственники. Мы знаем, как запустить экономику, помочь людям и навести в стране порядок", – резюмировал Юрий Бойко.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости