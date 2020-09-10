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10 сентября 2020, четверг, 08:55 1359
Налоги 2020-09-10T09:30:01+03:00
Українські Новини
Уровень торговли поддельной табачной продукцией достиг максимума за последние 6 лет

Уровень торговли поддельной табачной продукцией достиг максимума за последние 6 лет

Татьяна Зотова
Табак, Налоги, Сигареты, Контрабанда, Контрафакт
Контрафактные сигареты. Фото: Е. Томашпольский, Укрфото.
Контрафактные сигареты. Фото: Е. Томашпольский, Укрфото.

2,6 миллиарда сигарет в Украине распространяется на черном рынке. Об этом свидетельствуют данные проекта Мониторинга нелегальной торговли табачными изделиями в Украине, который проводит Kantar Украина.

По оценкам экспертов Kantar сумма неполученных налогов в бюджет Украины в 2020 году - более 4 миллионов гривен. Более 2,6 миллиарда сигарет распространяется именно на черном рынке.

В 2020 году уровень нелегально ввозимой продукции (контабанды) снизился до 4.2%, но уровень контрафакта продолжает существенно расти. В течение первой половины 2020 43% от всей нелегально ввозимой продукции поступило из неопределенных стран, а доля контрафактных марок резко выросла до 23%.

Еще одной особенностью 2020 является то, что доля контрабанды которая прибывает из Беларуси увеличилась до 17%. Это также является одним из рекордов за последние годы, - отметила Ольга Чернюшок, аналитик Kantar Украина.

Напомним, вчера Правительство поддержало создание Национального оператора на рынке табачных изделий, что позволит государству усилить контроль на рынке, повысит прозрачность и прогнозируемость налоговых поступлений, а также выполнить международные обязательства Украины, сообщило информагенства Интерфакс-Украина.

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