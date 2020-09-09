У трех знаков зодиака возможны проблемы в делах, — астролог

В то время, как во вторник Ракам, Львам и Стрельцам звезды сулили трудности в делах, сегодня с проблемами столкнутся Тельцы, Скорпионы и Козероги. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 9 сентября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцам в среду следует действовать осторожно и не терять бдительности, ведь не исключены определенные неудачи в делах, а также могут возникнуть конфликтные ситуации в общении. В этот период звезды советуют реально оценивать свои возможности и не беритесь за те дела, которые изначально будут не по силам.

Скорпион

Сложный день будет у Скорпионов. В работе могут возникнуть неоднозначные ситуации, избежать неприятностей вряд ли получится. В это время придерживайтесь определенных правил, не выходите за рамки дозволенного и не настраивайте людей против себя. Также в среду будьте внимательны в своих предпочтениях. Также избегайте переутомления, найдите время для отдыха и личных дел.

Козерог

Козероги в среду могут не рассчитывать на успех в делах. Вероятно, что работа не принесет того результата, на который рассчитывали. До обеда будьте осмотрительны в общении и избегайте возникновения стычек с коллегами или руководством. В этот день важно проявить терпение и выдержку. Звезды уверяют, что лучше обдумать все предварительно, это позволит реально оценивать текущие возможности и перспективы.

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