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10 сентября 2020, четверг, 05:30 870
Общество 2020-09-10T07:30:02+03:00
Українські Новини
Получателей субсидии ждет новая система проверок. Кому придется вернуть деньги

Получателей субсидии ждет новая система проверок. Кому придется вернуть деньги

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Субсидии
Субсидии
Субсидии

В то время, как цены на газ к зиме взлетят, в Украине получателей субсидии будут проверять по новой системе с трехэтапной верификацией. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что в некоторых случаях субсидиантам придется вернуть деньги в бюджет.

Юрист Александр Плахотник поясняет: практика трехэтапной проверки существует в большинстве развитых стран. Украина, фактически, выполнила международные рекомендации (например, условия меморандума с МВФ).

Итак, есть три этапа проверки:

  • перед назначением выплаты;
  • во время получения выплаты;
  • в течение трех лет после отмены выплаты.

По данным Министерства социальной политики, проверку проводит не их ведомство, а после Министерство финансов присылает свои рекомендации. Например, отменить столько-то субсидий по таким-вот адресам.

"В случае наличия ошибки или несоответствия в базах данных никто отменять выплату не будет. После верификации проходит второй этап проверки. Если нашли какое-либо подозрение или несоответствие, эту информацию проверяют, сопоставляют и уже только после этого принимают решение", – отметили в Минсоце.

Если речь идет, например, о субсидиях, то орган соцзащиты потребует вернуть каждую незаконно выплаченную копейку в бюджет. Если отказаться, то подадут в суд. И, как показывает судебная практика, служители Фемиды занимают сторону государства и обязывают вернуть не только субсидию, но и возместить расходы на судебные тяжбы. А это дополнительно еще несколько тысяч гривен.

Любое нарушение рано или поздно могут обнаружить. Даже если вы получаете весь доход в тени, выборочная проверка может указать на признаки наличия такого дохода. Единственный вариант – честно заполнить декларацию.

Субсидия платится с налогов всех украинцев. И если вы не нуждаетесь в помощи, у вас есть деньги на покупки на сумму от 50 тыс. грн, на автомобили и другие транспортные средства, не стоит просить и помощи из бюджета:

  • есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;
  • машина возрастом до 5 лет;
  • сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;
  • последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости;
  • есть задолженность по коммунальным платежам.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", – пояснил замминистра соцполитики Виталий Музыченко.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса.

Тем временем в Украине начиная с осени газ подорожает от 5,4 до 7 грн за кубометр.

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