С начала года к журналистам применяли силу 49 раз, - НСЖУ

Четыре инцидента, связанные с физической агрессией и препятствием журналистской деятельности, зафиксировал Национальный союз журналистов в течение августа. Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Всего за 8 месяцев 2020 зафиксировано 49 инцидентов применения силы к журналистам. Таковы данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Так, 2 августа членами семьи журналиста черкасского интернет-сайта "Обо всем" Александра Носенко был обнаружен автомобиль, которым пользуется журналист, с признаками повреждения, а именно - следами зеленой жидкости неизвестного происхождення. Полиция возбудила производство за хулиганство, впрочем Александр настаивает на том, что причиной инцидента стала его профессиональная деятельность, а именно - серия журналистских расследований о событиях в Матусовской ОТО на Шполянщине Черкасской области.

Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и UA:Первый) подожгли возле дома водителя съемочной группы Бориса Мазура в Броварах. Машина не подлежит восстановлению, а полиция Киевщины начала уголовное производство по факту поджега автомобиля работника СМИ и отчитывается о задержании подозреваемого в преступлении.

Кроме повреждения имущества, против журналистов применяли и физическую силу. В Одессе совершили нападение на журналистов телеканала "ZIK" и депутатов от "Оппозиционной платформы - За життя" во время прямого эфира. Во время общения медийщиков с политиками к ним подбежали агрессивно настроенные молодые люди, начали ругаться, толкаться - разбросали оборудования телеканала, специальные стойки.

Еще в середине августа (а именно 11.08) произошло нападение на съемочную группу телеканала "Украина 24".

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что август оказался относительно "спокойным" месяцем по количеству атак на журналистов, но и грубое уничтожение авто, и срыв радикалами телеэфира являются показательными актами запугивания журналистов.

- Каждый инцидент грубого препятствования журналистской деятельности является давлением не только на жертву атаки, но и на журналистское сообщество в целом. Впереди избирательная кампания - а значит возрастают риски новых нападений, ведь у представителей отдельных кандидатов будет соблазн грубой силой помешать критике в СМИ, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Главная проблема - это безнаказанность за препятствование и беззащитность журналистов.

Напомним, "Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии к журналистам в Украине. "Индекс ..." составляют совместно НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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