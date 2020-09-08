Три знака зодиака столкнутся с препятствиями в делах, — астролог

В то время, как у Близнецов, Дев и Стрельцов в понедельник был удачный день, сегодня Ракам, Львам и Стрельцам звезды сулят трудности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 8 сентября, расскажут Українські Новини.

Рак

Ракам во вторник будет сложно проявлять сдержанность и быть осмотрительными. Эмоции будут переполнять их, захочется действовать активно, они будут полны решимости добиться намеченных целей. Однако звезды советуют не терять бдительности, а в делах отстаивать свою точку зрения и действовать, опираясь на свои принципы. Во вторник также не следует расходовать свои сбережения без особой надобности. Крупные приобретения не будут оправданы. При этом можно совершать мелкие покупки, выбирать полезные в хозяйстве вещи.

Лев

Во вторник Львам стоит воздержаться от активных действий, связанных с вложением денег. Кроме того, в этот день не стоит предпринимать попыток завершить ранее начатые дела, не разобравшись до конца со всеми текущими проблемами, избегайте также ненужных разговоров и суеты. Это будет не самое лучшее время для незапланированных трат и упреков в адрес близких.

Стрелец

Стрельцам предстоит вернуться к делам прошлого периода и вновь обратить внимание на некоторые проблемы, которые до этого времени так и не удалось разрешить. В этот день предстоит принимать решения, делать определенный выбор, который может оказать влияние на ход будущих событий. В любой ситуации звезды советуют не паниковать и напрасно не суетиться. Важно проявлять спокойствие и наблюдательность.

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