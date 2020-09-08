Киевоблэнерго переименовали в "ДТЭК Киевские региональные электросети"

Энергопоставляющая компания "Киевоблэнерго" сменила название на частное акционерное общество "ДТЭК Киевские региональные электросети".

Об этом говорится в сообщении энергохолдинга ДТЭК, передают Українські Новини.

"Киевоблэнерго" было изменено на "ДТЭК Киевские региональные электросети". Переименование компании - это часть плана ДТЭК по трансформации "Киевоблэнерго" в современную сервисную компанию", - говорится в нем.

Отмечается, что "ДТЭК Киевские региональные электросети" и в дальнейшем будет выполнять функции оператора системы распределения электроэнергии (ОСР), среди которых: обеспечение населения качественным и надежным электроснабжением; управление системой распределения (распределительными пунктами, трансформаторными подстанциями, линиями электропередачи); присоединение объектов потребителей к сетям; ремонт электрических линий и подстанций; установка счетчиков электроэнергии и фиксирования их показаний; обслуживание клиентов по вопросам, связанным с электроснабжением.

Как сообщали Українські Новини, в мае 2019 года ДТЭК закрыл сделки по покупке "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго".

Также эксперт считает, что покупка ДТЭК двух облэнерго не приведет к повышению тарифов.

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