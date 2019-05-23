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23 мая 2019, четверг, 16:28 588
Экономика 2019-05-24T05:30:05+03:00
Українські Новини
Покупка ДТЭК двух облэнерго не приведет к повышению тарифов, – эксперт

Покупка ДТЭК двух облэнерго не приведет к повышению тарифов, – эксперт

Юлия Боровик. Фото: capital.ua
Юлия Боровик. Фото: capital.ua

Кандидат экономических наук, эксперт в области конкурентной политики Юлия Боровик заявила, что концентрация группой компаний ДТЭК пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" не дает ДТЭК возможности повышать тарифы, так как согласно законодательства Украины, тарифы на услуги по распределению электроэнергии и ставки за присоединение мощностей подлежат госрегулированию.

Об этом говорится в интервью изданию "Капитал".

"Законодательством исключается любое воздействие энергораспределительных компаний на цены услуг по распределению электрической энергии. Решающая роль в установленные цен принадлежит государству в лице НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг)", - сообщила Боровик.

Согласно Закону Украины "О естественных монополиях" деятельность, относящаяся к сфере естественных монополий, в т.ч. в сфере распределения электроэнергии, подлежит государственному регулированию. Его предметом, среди прочего, являются цены и тарифы на услуги, предоставляемые этими субъектами. Функция регулирования цен на рынках услуг распределения электрической энергии возложена на НКРЭКУ.

Напомним, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,77% акций "Одессаоблэнерго".

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