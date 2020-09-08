Портнов призывает власти аннулировать подпись Сытника в банке, отключить ему связь и не пускать на работу для выполнения решения суда

Портнов призывает власти аннулировать подпись Сытника в банке, отключить ему связь и не пускать на работу для

"Почти десять дней, как Конституционный суд признал неконституционным назначение директора НАБУ Сытника, - функционера, двумя судебными инстанциями признанного виновным в коррупции, пребывающего в официальном государственном реестре коррупционеров и ведомству которого по социологии не доверяет более 71-го процента населения." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook напоминает юрист и общественный деятель Андрей Портнов.

Автор отмечает, что, по его мнению, абсолютное большинство думающих и умеющих анализировать людей знают и имеют десятки доказательств, каким образом управляется это ведомство, чьи интересы представляет и на какую сеть опирается внутри страны.

Десять дней от государства нет ни одного решения. Нет реакции от ГПУ и ГБР на факт присвоения властных полномочий и неисполнение решения суда, нет наступательности от парламента или президента.

"Отсутствие решений по такому очевидному вопросу - более чем конкретное доказательство неприкрытого внешнего управления нашей страной - самодовольный и влюблённый в себя чиновник, захвативший власть и не имеющий ни одного внятного объяснения, почему он в официальном статусе коррупционера продолжает формировать антикоррупционную повестку страны.", - констатирует автор.

Портнов считает, что в этом вопросе всем нужно посмотреть на ситуацию со стороны, - как вообще всё это выглядит и можно ли себе такое представить для какого-то другого органа или чиновника.

"Думаю, сейчас необходимы любые срочные и волевые решения Президента, парламента и правоохранителей, - указ, закон, подозрение, аннулирование его подписи в банке, исключение из реестра, отключение связи, недопуск на рабочее место, публичное осуждение со стороны власти и официальное закрепление правоохранительного и судебного документооборота с исполняющим обязанности директора НАБУ.

А по этому фигуранту нужно двигаться гораздо дальше - он просится на показательное уголовное преследование, внятное и поучительное для всей остальной сети внешних управленцев", - резюмировал свою заметку на странице в соцсети Андрей Портнов.

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