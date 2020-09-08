Лидер движения #SavePetrovka Владислав Трубицын продолжает "антикоррупционное тестирование власти"

Местная общественная инициатива "О сохранении уникального исторического объекта книжного рынка "Петровка", подкрепленная подписями более 1100 киевлян, сегодня, согласно процедуре, будет подана в Управление правового обеспечения.

Об этом на вопрос журналиста о дальнейшей судьбе своей инициативе сообщил лидер движения #SavePetrovka и председатель ОО "Книжный рынок" Владислав Трубицын.

По его словам, проект решения о передаче книжного рынка в собственность местной общине является тестом для структурных подразделений Киевсовета на порядочность, незаангажированность и равноудаленность от центров коррупционного влияния и строительного лобби.

"Наш проект решения стал лакмусовой бумажкой, определяющей коррупционную составляющую в органах местной власти. Он попал в повестку дня земельной комиссии КГС "с голоса"3 сентября и не был проголосован из-за инсинуаций и отсутствия кворума. В конце концов, он ярко продемонстрировал степень аффилированности городских депутатов с представителями строительного бизнеса", - считает Владислав Трубицын.

По его мнению, теперь этот экзамен придется сдавать Управлению правового обеспечения.

"Тихое решение вопроса в пользу застройщика уже невозможно. Теперь вся киевская община и библиофильское сообщество наблюдают за правомерностью действий представителей органов местной власти. Вопрос сохранения книжного рынка получил такую ​​огласку, что все имеющие отношение к нему чиновники подпадают под особое общественное внимание. На очереди - сотрудники управления правового обеспечения", - предупредил лидер движения #SavePetrovka.

Он также отметил, что активисты сегодня в 12.00 несут к Президенту Украины Зеленскому более 25 тыс подписей киевлян в защиту книжного рынка, и надеется, что глава государства вмешается и как гарант прав и свобод, возьмет дело и судьбу книжного рынка под личный контроль.

Как сообщалось ранее, движение #SavePetrovka было создано в защиту книжного рынка "Петровка" после объявления 2 июля администрацией рынка о намерениях нового арендатора земли снести рынок и построить на его месте очередной ТРЦ.

Активистами была создана ОО "Книжный рынок", которая подала в Киевский городской совет проект решения от общества о передаче книжного рынка в коммунальную собственность.

На земельной комиссии Киевсовета, состоявшейся 03/09, голосование по проекту решения не состоялось из-за отсутствия кворума.

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