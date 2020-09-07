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07 сентября 2020, понедельник, 16:09 1010
Общество 2020-09-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
Лидер движения #SavePetrovka обвинил депутатов Киевсовета в коррупции

Лидер движения #SavePetrovka обвинил депутатов Киевсовета в коррупции

Валерия Драгомирова
Петровка. Фото:
Петровка. Фото: "Наш Киев"

Глава ОО "Книжный рынок" и лидер движения #SavePetrovka Владислав Трубицын обвинил главу земельной комиссии Киевсовета А. Мищенко в ангажированной позиции. Об этом он заявил в прямом эфире UA:Киев, отвечая на вопрос ведущей о результатах рассмотрения общественной инициативы в Киевсовете.

3 сентября, во время заседания земельной комиссии, по инициативе Киевского городского головы В.В.Кличко в повестку дня был внесен вопрос о передаче книжного рынка "Петровка" в коммунальную собственность, в распоряжение местной общины Киева.

По словам Владислава Трубицына, далее состоялся саботаж голосования по вопросу книжного рынка.

"Председатель земельной комиссии Киевсовета Александр Мищенко трижды выносил проект на рассмотрение и трижды оставлял зал заседаний, каждый раз возвращаясь с новыми идеями, почему голосовать нельзя. Сначала он якобы не был предварительно ознакомлен с текстом, затем "по ошибке" сослался на длительную процедуру изменения детального плана территорий (ДПТ), которая нашим проектом вообще не предусмотрена. В конце концов, когда ничего не сработало, он дождался, пока депутаты начали покидать свои рабочие места, и закрыл заседание, сославшись на отсутствие кворума", - рассказал лидер движения #SavePetrovka.

По словам Владислава Трубицына, из всего вышеприведенного ясно, что ситуация была разыграна в интересах застройщика и арендатора земли с тем, чтобы он не потерял контроль над участками.

"Земельная комиссия действовала не в пользу местной общины и бюджета города, а исключительно в интересах застройщика. Строительное лобби полностью контролирует земельную комиссию Киевсовета и его депутатов", - считает лидер ОО "Книжный рынок".

Он также предупредил городские власти, что актив ОО отныне и ретроспективно будет тщательно отслеживать, анализировать все решения земельной комиссии и информировать о них общество на предмет коррупционных действий.

Напомним, что движение #SavePetrovka было создано в защиту книжного рынка "Петровка" после объявления 2 июля администрацией рынка о намерениях нового арендатора земли снести рынок и построить на его месте очередной ТРЦ.

В ходе борьбы активистами было создано ОО "Книжный рынок", который подал в Киевский городской совет проект решения от общества о передаче книжного рынка в коммунальную собственность. На земельной комиссии Киевсовета, состоявшейся 03/09, голосование по проекту решения не состоялось из-за отсутствия кворума.

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