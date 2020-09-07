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07 сентября 2020, понедельник, 05:00 14
Lifestyle 2020-09-07T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждет везение сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждет везение сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 7 сентября 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 7 сентября 2020. Фото: pixabay

В то время, как у Овнов, Весов и Водолеев были сложности, сегодня Близнецов, Дев и Стрельцов ждет везение. Подробнее о том, что будет у представителей этих знаков зодиака в понедельник, 7 сентября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

В этот день перед Близнецами откроются новые возможности, у них будет шанс проявить себя. Также представители этого знака получат необычные предложения. Не исключено начало долгосрочного плодотворного сотрудничества. В делах пригодится старый опыт. В понедельник важно не повторять старых ошибок, это поможет достичь заметного успеха и укрепить свои позиции. Чтобы достичь определенного результата, предстоит чем-то поступиться. Риск в любом деле будет оправдан, при этом нужно придерживаться четкого плана действий. 

Дева

День у Дев будет благоприятный для многих дел, можно будет успешно завершить ранее начатые дела. Представители этого знака получат опыт, который будет способствовать карьерному росту, поможет улучшить свое финансовое состояние. После полудня сконцентрируйте свое внимание на текущих делах, решайте мелкие задачи. На первый план в этот период выйдет личная жизнь, близкие потребуют вашего внимания и участия в семейных делах.

Стрелец

Скорпионам в понедельник повезет практически во всем. Это будет прекрасное время для того, чтобы начать что-то новое. Трудности не должны останавливать, их важно преодолеть на пути к поставленным целям. Кроме того, у представителей этого знака получится восстановить давние деловые связи. В личных отношениях лучше доверять интуиции, она поможет вам избежать неоднозначных ситуаций, претензий и обид.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в сентябре.

Ранее астролог Павел Глоба спрогнозировал что всем знакам зодиака сулит сентябрь.

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