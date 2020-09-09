Объединения совладельцев будут платить за электричество по потребительским ценам. Изменятся ли платежки

Все больше жителей многоквартирных домов создают ОСМД, и принцип начисления платы за коммунальные услуги меняется. Так, жители домов, где созданы объединения совладельцев многоквартирных домов будут платить за электричество по ценам, установленным поставщиком для населения.

Об этом сообщает материал "UBR.ua".

Законопроект "О рынке электроэнергии", который регламентирует поставки электроэнергии для многоэтажных ломов, был принят во втором чтении 1 сентября.

До этого электроэнергия для ОСМД не подпадала под определение "бытовой потребитель", хотя использовалась именно на бытовые, а не производственные потребности жильцов. Из-за этого жителям домов приходилось терпеть неудобства и опасаться смены тарифа.

Что было раньше

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выступает регулятором, устанавливает цены, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям (свет в подъездах, обслуживание лифтов и т.д.).

Теперь поставки электроэнергии для жилого дома приравняли к тарифу, по которому поставляют электричество для наседания.

Дело осталось за президентом. Если закон подпишут, ОСМД, ЖСК и управляющие компании, в частности те, где стоят электрические котельные и 2 года назад стоял вопрос, что эти дома останутся без электроэнергии, воды и тепла, смогут выдохнуть и жить спокойно до момента введения "рынка электроэнергии" в полном объеме.

Какой "свет" будет по потребительским тарифам

Если в доме есть многотарифный счетчик, то после вхождения закона в силу оплачивать услуги можно будет по тарифам как для населения.

Так, по "обычным" тарифам будут считать:

работу индивидуальных тепловых пунктов и котельных;

лифтов;

насосов;

домофонов и пр. объектов, которые принадлежат владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности;

освещение дворов, лестничных клеток, ступеней и домовых номерных знаков.

"То есть электроэнергия, которая обеспечивает работу совместного имущества в многоквартирном доме, будет подаваться и оплачиваться на тех же условиях, что и для персонального пользования собственников квартир", – объяснила начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.

Кроме того, по потребительскому тарифу будут считать электроэнергию для дачных и дачно-строительных кооперативов, садовых товариществ, гаражных кооперативов и на освещение территории.

Закон не совершенен. Что не учли

По-прежнему останутся пункты, которые будут считать по производственному тарифу. Например, под действие нового закона не попадают, зарядки для электротранспорта, расположенные на территории жилого дома.

Также в текст принятого законопроекта не попали:

освещение коридоров;

подвалов;

лифтовых холлов;

технических помещений (электрощитовые, машинные отделения лифтов);

электроснабжение систем дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения о пожаре.

Это значит, что если все вышеуказанное в доме идет с отдельными счетчиками, то не исключено, что, скажем, за противопожарную безопасность жильцы многоквартирных домов будут платить по коммерческим тарифам.

Изменятся ли платежки

По словам авторов закона, использование одного вида электроэнергии поможет хорошо сэкономить.

Однако, по словам экспертов, на практике ничего не изменится.

"Тариф не снизится, он и сейчас 1,68 за 1 кВт*ч (с НДС), просто была угроза того, что поставщик может выставить ОСМД или управляющей компании тариф как для промышленных потребителей. Завышенных платежек не было, в 2018 году совместными усилиями удалось этот вопрос снять с повестки дня. Просто сейчас привели это все к законной регуляторной базе, и платежки останутся такими же, как и сейчас", – рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как сообщали Українські Новини, средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 31 августа увеличилась на 22,7%, или на 283,38 гривен/МВт-ч до 1 532,7 гривен/МВт-ч по сравнению с 24 августа.

В январе-марте 2020 года цена электроэнергии в Украине была выше, чем в Европе.

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