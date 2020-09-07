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07 сентября 2020, понедельник, 20:35 790
Экономика 2020-09-07T21:45:03+03:00
Українські Новини
Чернобыльской АЭС выдали разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

Чернобыльской АЭС выдали разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

Валерия Драгомирова
Чернобыльская АЭС, Ядерное топливо, ЧАЭС
Чернобыльская АЭС.
Чернобыльская АЭС.

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала государственному специализированному предприятию "Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС, Киевская область) разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования, передают Українські Новини.

"Сегодня мы делаем существенный шаг, направленный на укрепление безопасности использования ядерной энергии, ведь начало работ по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, а и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", - сказал председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков.

Отмечается, что решение о выдаче отдельного разрешения было принято регулирующим органом, учитывая положительные результаты.

В частности результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, проведенной совместно с организацией технической поддержки Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, документов, предоставленных "Чернобыльской АЭС" по обоснованию безопасности осуществления деятельности, а также инспекцийного обследования комиссии Госатомрегулирования по проверке способности "Чернобыльской АЭС" выполнять заявленный вид деятельности.

Как сообщали Українські Новини, в январе компания Holtec International (США) передала хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) государственному специализированному предприятию "Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС, Киевская область).

ХОЯТ-2 предназначен для приема, подготовки к хранению и установке на хранение отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и отработавших дополнительных поглотителей (ОДП), хранящихся на Чернобыльской АЭС.

Ранее в зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух "сталкеров" из Германии. 

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