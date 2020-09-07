Чернобыльской АЭС выдали разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива

Государственная инспекция ядерного регулирования выдала государственному специализированному предприятию "Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС, Киевская область) разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2).

Об этом говорится в сообщении Госатомрегулирования, передают Українські Новини.

"Сегодня мы делаем существенный шаг, направленный на укрепление безопасности использования ядерной энергии, ведь начало работ по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, а и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", - сказал председатель Госатомрегулирования Григорий Плачков.

Отмечается, что решение о выдаче отдельного разрешения было принято регулирующим органом, учитывая положительные результаты.

В частности результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, проведенной совместно с организацией технической поддержки Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности, документов, предоставленных "Чернобыльской АЭС" по обоснованию безопасности осуществления деятельности, а также инспекцийного обследования комиссии Госатомрегулирования по проверке способности "Чернобыльской АЭС" выполнять заявленный вид деятельности.

Как сообщали Українські Новини, в январе компания Holtec International (США) передала хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) государственному специализированному предприятию "Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС, Киевская область).

ХОЯТ-2 предназначен для приема, подготовки к хранению и установке на хранение отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и отработавших дополнительных поглотителей (ОДП), хранящихся на Чернобыльской АЭС.

Ранее в зоне отчуждения ЧАЭС задержали двух "сталкеров" из Германии.

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