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  • Надбавка как эксперту по вопросам тайн и отпускные. В Минюсте показали, сколько заработал Малюська в августе
08 сентября 2020, вторник, 07:00 285 Документ
Кабмин 2020-09-08T07:00:01+03:00
Українські Новини
Надбавка как эксперту по вопросам тайн и отпускные. В Минюсте показали, сколько заработал Малюська в августе

Надбавка как эксперту по вопросам тайн и отпускные. В Минюсте показали, сколько заработал Малюська в августе

Валерия Драгомирова
Минюст, Зарплата, Денис Малюська, Зарплата Малюськи
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции
Денис Малюська. Фото: Facebook/Министерство юстиции

Заработная плата министра юстиции Дениса Малюськи за август составила 49,5 тыс. гривен, его заместителей - от 23,6 тыс. до 121 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Малюське в августе, составила 49 490 гривен.

При этом должностной оклад составил 52 279 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 10 456 гривен, отпускные - 4 621 гривна.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада отсчитано 17 866 гривен.

Материальная помощь на оздоровление или решение социально-бытовых вопросов министру не выплачивалась.

После удержания налогов и сборов он получил 39 839 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Горовца в августе составила 120 999 гривен (включая отпускные и материальную помощь на оздоровление), заместителей Александра Банчука - 23 615 гривен, Виталия Василика - 47 230 гривен, Елены Высоцкой - 93 161 гривну (включая матпомощь на решение социально-бытовых вопросов), Андрея Гайченко - 74 209 гривен (включая отпускные), Валерии Коломиец - 47 230 гривен, Ивана Лищины - 47 230 гривен, Ольги Онищук - 47 230 гривен, Сергея Орлова - 47 230 гривен, госсекретаря Елены Богачевой - 47 230 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада переназначила Дениса Малюську на должность министра юстиции.

Кроме того, Малюська считает себя занудой и ботаном

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