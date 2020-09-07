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07 сентября 2020, понедельник, 11:53 72
Экономика 2020-09-07T12:30:02+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 7 сентября снизилась на 0,74%, или на 11,4 гривны/МВт-ч до 1 521,3 гривны/МВт-ч по сравнению с 31 августа.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За указанный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" повысилась на 24,11%, или на 307,37 гривны/МВт-ч до 1 581,78 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (46,29 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (13,1 евро/МВт-ч) в 3,5 раза, в Швеции (37,67 евро/МВт-ч) - на 18,6%, в Дании (42,12 евро/МВт-ч) - на 9%, во Франции (45,85 евро/МВт-ч) - на 1%, в Германии (43,54 евро/МВт-ч) - на 6%, в Австрии (43,79 евро/МВт-ч) - на 5,4%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии уменьшилась на 9,1%, или на 4,63 евро/МВт-ч до 46,01 евро/МВт-ч (1 511,8 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 7 сентября).

Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года цена на электроэнергию в Украине была выше, чем в Европе.

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