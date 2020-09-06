подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 сентября 2020, воскресенье, 05:00 29
Lifestyle 2020-09-06T05:00:02+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут сложности в делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут сложности в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на воскресенье
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В то время, как в субботу Тельцы, Козероги и Водолеи преодолевали любые проблемы, сегодня у Овнов, Весов и Водолеев возможны сложности. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 6 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

Овнам в воскресенье стоит позаботиться о своем здоровье. Суета в делах и раздражительность может привести к тому, что представители этого знака будут рассеянными. Звезды советуют в этот день постараться избегать излишеств, не теряться контроль над ситуацией и не идти на поводу у чужих идей. Также лучше сторониться любых перемен и не начинать что-либо новое, иначе Овны могут столкнуться с трудностями.

Весы

В этот день Весам следует действовать неспешно и благоразумно. Если в это время представители знака возьмут эмоции под контроль, то смогут принимать оправданные и правильные решения, которые позволят быстро и успешно завершить начатое. Также в этот день будет непросто поладить с окружающими, а в личной жизни будет довольно сложно обрести гармонию с партнером.

Водолей

Обстоятельства в течение дня могут складываться не в пользу Водолеев. Неожиданные перемены в делах скажутся негативно на перспективах. В этот день также представители знака будут восприимчивы к информации, поэтому старайтесь избегать тех мест, где можете неожиданно узнать неприятные вещи. В воскресенье также важен отдых, чтобы восстановить силы перед началом рабочей неделей.

Как сообщали Українські Новини, Павел Глоба прогнозирует, что о проблемах и трудностях четыре знака зодиака забудут в сентябре-2020.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака станут стастливее уже этой осенью.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на воскресенье

Раков ждет сюрприз, а Львам стоит посвятить день о...
У трех знаков зодиака возможны препятствия сегодня...
Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог...
В полнолуние четырех знаков зодиака ждет роковой п...
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за заявления "главы ДНР" об обстреле позиций ВСУ
Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне
Новости
Число зараженных Covid-19 в Индии превысило 4 миллиона 23:45
Boeіng B-52. Фото: Facebook/Минобороны Украины
Над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52 23:08
Украина созывает внеочередное заседание ТКГ из-за заявления "главы ДНР" об обстреле позиций ВСУ 22:48
Малюська анонсировал продажу колонии во Львове 22:12
В Николаеве на карантин отправили пять классов и две группы садика 21:46
больше новостей
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Как определить качество газа и сколько его нужно, чтобы обогреть дом. Глава "Нафтогаза" ответил на бытовые вопросы 06:30
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора 05:20
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua
Не предупредили о приезде. В Черкассах новобранцы ВСУ всю ночь провели на улице, — СМИ 21:24 Фото
В Умани у шести хасидов обнаружили коронавирус 15:37
больше новостей
Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok