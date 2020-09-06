Часть Украины накроют дожди с грозами, а температура ночью опустится до +8. Прогноз погоды на понедельник

И пока синоптик спрогнозировал, когда в Украине ударят морозы и пойдет снег, 7 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.



На западе Украины облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.



В Карпатах ночью без осадков, днем кратковременный дождь, температура ночью +11…+16 градусов, днем +18…+23 градуса. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.



В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса. В Сваляве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.



На севере Украины переменная облачность, без осадков, только в Житомирской области кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.



В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов.



На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +25…+30 градусов.



На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +25…+30 градусов.



В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.



В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.



6 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19…+24 градуса, в Днепре возле Киева +21 градус.

Прогноз погоды 7 сентября. Карта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, осенью в Украине будет бабье лето, но будут и периоды резких похолоданий с заморозками.

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