Резникову выплатили 18 тыс. отпускных и 5 тыс. командировочных. Сколько заработал вице-премьер-министр в августе

Резникову выплатили 18 тыс. отпускных и 5 тыс. командировочных. Сколько заработал вице-премьер-министр в авгус

Заработная плата вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова за август составила 48,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Его должностной оклад составил 30 984 гривны, отпускные - 17 962 гривны, командировочные - 4 785 гривен.

При этом, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленному законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из зарплаты было вычтено 5 070 гривен.

Таким образом, зарплата Резникова за август составила 48 662 гривны. Сумма удержанных налогов составила 9 489 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 39 173 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Рада ограничила на время карантина заработную плату чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правления государственных компаний и членов наблюдательных советов государственных компаний до размера 10 минимальных заработных плат (47,2 тыс. гривен).

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