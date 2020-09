Сегодня легендарному Фредди Меркьюри исполнилось бы 74 года. Лучшие песни вокалиста Queen

"Bohemian Rhapsody" стала не только самой известной песней группы Queen и одним из самых громких синглов Великобритании за все время, но и считается шедевром исполнения Фредди Меркьюри, и до сих пор вызывает восхищение за ее новаторство и креативность.

Вдохновленная американской госпел-музыкой и королевой "соул" музыки Аретой Франклин, "Somebody to Love" – это потрясающая песня, написанная Фредди Меркьюри и исполненная Queen.

Первоначально выпущенный в 1979 году, "Don’t Stop Me Now" – один из самых продаваемых синглов Queen.

"We Are The Champions" Фредди Меркьюри до сих пор исполняется как победный гимн в спорте и сегодня так же культова, как и в 70-х.

Менее известная композиция, чем предыдущие хиты Меркьюри и Queen, этот трек также не входит в топ-20 самых продаваемых синглов группы. Тем не менее, песня "Love of My Life", вдохновленная его бывшим партнером и другом Мэри Остин, несомненно, является одной из лучших песен, когда-либо написанных Фредди.

В список лучших песен Меркьюри не могла не попасть "Barcelona". Это песня, которую Фредди спел в рамках совместного альбома со знаменитой испанской певицей Монтсеррат Кабалье, а после его смерти она была представлена на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

