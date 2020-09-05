подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Сегодня легендарному Фредди Меркьюри исполнилось бы 74 года. Лучшие песни вокалиста Queen
05 сентября 2020, суббота, 20:15 48
Жизнь 2020-09-05T20:16:14+03:00
Українські Новини
Сегодня легендарному Фредди Меркьюри исполнилось бы 74 года. Лучшие песни вокалиста Queen

Сегодня легендарному Фредди Меркьюри исполнилось бы 74 года. Лучшие песни вокалиста Queen

Александр Савич
Рок-музыка, Фредди Меркьюри, Queen, Музыканты

Сегодня, 5 сентября, легендарному вокалисту группы Queen Фредди Меркьюри (Фаррух Булсара), за исполнение роли которого Рами Малек в 2019 году получил "Оскар", исполнилось бы 74 года. 24 ноября 1991 года он умер от бронхопневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции и СПИД. Издание Metro вспомнило о самых известных песнях исполнителя.

"Bohemian Rhapsody" стала не только самой известной песней группы Queen и одним из самых громких синглов Великобритании за все время, но и считается шедевром исполнения Фредди Меркьюри, и до сих пор вызывает восхищение за ее новаторство и креативность.

Вдохновленная американской госпел-музыкой и королевой "соул" музыки Аретой Франклин, "Somebody to Love" – это потрясающая песня, написанная Фредди Меркьюри и исполненная Queen.

Первоначально выпущенный в 1979 году, "Don’t Stop Me Now" – один из самых продаваемых синглов Queen.

"We Are The Champions" Фредди Меркьюри до сих пор исполняется как победный гимн в спорте и сегодня так же культова, как и в 70-х.

Менее известная композиция, чем предыдущие хиты Меркьюри и Queen, этот трек также не входит в топ-20 самых продаваемых синглов группы. Тем не менее, песня "Love of My Life", вдохновленная его бывшим партнером и другом Мэри Остин, несомненно, является одной из лучших песен, когда-либо написанных Фредди.

В список лучших песен Меркьюри не могла не попасть "Barcelona". Это песня, которую Фредди спел в рамках совместного альбома со знаменитой испанской певицей Монтсеррат Кабалье, а после его смерти она была представлена на летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

Как сообщали Українські новини, Брайан Мэй и Роджер Тейлор из группы Queen и певец Адам Ламберт записали новую версию классической композиции We Are The Champions.

Также в январе в Великобритании выпустили памятную монету в честь группы Queen.

Больше новостей о: Рок-музыка Фредди Меркьюри Queen Музыканты

Возвращение легенды. Британская рок-группа Genesis...
Актер, сыгравший Меркьюри в "Богемной рапсодии", с...
Группа Queen и Адам Ламберт выпустили локдаун-верс...
Артисты объединились в профсоюз...
Ивано-Франковск и Тернополь подали в суд иск к Кабмину об отнесении городов к "красной" зоне
Офис Президента рекомендует России ввести санкции против всех граждан Украины
Новости
Перепады температур от +6 до +32. Прогноз погоды на 6 сентября 21:00
Комаровский рассказал, как учителям защититься от COVID-19 20:42
В Чехии обнаружили рекордное количество заражений коронавирусом в сутки 20:17
В результате взрыва цистерны с хлором в Иране пострадали более 200 человек 19:18
Сегодня боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС, потерь нет 18:46
больше новостей
Замена паспорта. Зачем это нужно и сколько будет стоить 05:30
Тарифы на свет и господдержка сельхозпроизводителей: чем займутся депутаты в пятницу 09:35
Пенсии в Украине будут назначать по-новому: что изменится и кого это коснется 05:30 Инфографика
Почем свекла на рынке. Фермеры рассказали, почему дешевеет основной овощ борщевого набора 05:20
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
больше новостей
Средняя зарплата судей Верховного Суда за июль — более полумиллиона гривен 14:52 Документ
Недопуск китайских инвесторов "Мотор Сич" на предприятие может обойтись Украине в $3,5 млрд 18:47
Против Кличко применяют масштабные "грязные" технологии, – Комитет избирателей 17:28
Военнослужащие ВСУ спят на автовокзале. Фото: provce.ck.ua
Не предупредили о приезде. В Черкассах новобранцы ВСУ всю ночь провели на улице, — СМИ 21:24 Фото
Украинские заробитчане массово возвращаются в Польшу 21:50
больше новостей
"Глава ДНР" планирует обстрел позиций украинских военных 7 сентября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok