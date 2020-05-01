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01 мая 2020, пятница, 21:57 273
Шоу-бизнес 2020-05-01T21:57:41+03:00
Українські Новини
Группа Queen и Адам Ламберт выпустили локдаун-версию легендарной композиции YOU Are The Champions

Группа Queen и Адам Ламберт выпустили локдаун-версию легендарной композиции YOU Are The Champions

Надежда Комендантова
Концерт, Карантин, Queen, Адам Ламберт

Брайан Мэй и Роджер Тейлор из группы Queen и певец Адам Ламберт записали новую версию классической композиции We Are The Champions ("Мы чемпионы"), работая в виртуальном пространстве между Великобританией и Лос-Анджелесом. We Are The Champions по праву считается одной из наиболее узнаваемых композиций группы, поэтому именно она была выбрана для первого совместного выступления группы Queen и Адама Ламберта в финале шоу American Idol в мае 2009 года.

Во время локдауна Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжали выступать онлайн. В ходе импровизированных концертов, когда Мэй опубликовал приглашение для фанатов поучаствовать в джем-сешне, посвященном классической композиции Queen, в своем профиле в Instagram, у музыкантов появилась идея записать новую версию We Are The Champions. Первым на приглашение откликнулся Тейлор, а затем к музыкантам присоединился и Адам Ламберт, который и изменил текст песни на You are the Champions (Вы чемпионы).

Версия You Are The Champions, появившаяся в результате виртуального джема, так понравилась поклонникам, что запись трека с участием басиста Нила Фэйркло появится на всех стриминговых сервисах для прослушивания и загрузки.

Вырученные средства будут направлены в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), созданный Фондом Организации Объединенных Наций. Фонд предоставляет оборудование и ресурсы для работников здравоохранения всему миру, включая СИЗ, наборы для тестирования, проведение тренингов и многое другое. Кроме того, Фонд поддерживает ускоренную работу над созданием вакцины и терапевтических средств.

Пандемия коронавируса заставила Queen и Адама Ламберта перенести все 27 концертов своего запланированного европейского тура на 2021 год, и музыканты надеются, что новая We Are The Champions хотя бы немного утешит разочарованных поклонников.

Вышедшая в октябре 1977 года песня We Are The Champions ("Мы чемпионы"), написанная Фредди Меркьюри, стала настоящим гимном, исполняемым на спортивных мероприятиях по всему миру. Композиция стала настоящим хитом, ее часто исполняют на церемониях награждения победителей автогонок, а также на соревнованиях по легкой атлетике, чемпионатах по футболу и бейсболу и даже (без получения разрешения музыкантов) в рамках предвыборных кампаний кандидатов в президенты.

Фредди описывал We Are The Champions так: "Я хотел написать песню, которой бы мог подпевать каждый. И в то же время, я хотел написать гимн победы для каждого из нас".

"Если каждый из нас выполнит свои обязательства в эти сложные для всех нас времена, мы победим, и это будет наша общая победа", — сказали музыканты. "Сегодня наши мысли и наша благодарность предназначается для настоящих героев, медиков, которые каждый день сражаются за жизни каждого из нас. Они чемпионы. Вы чемпионы".

Начиная с сегодняшнего дня трек группы Queen и Адама Ламберта You Are The Champions ("Вы чемпионы") будет доступен для прослушивания и загрузки на всех стриминг-сервисах.

 

Напомним, Metallica на время карантина будет бесплатно транслировать свои концерты.

 

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