В Великобритании выпустили памятную монету в честь рок-группы "Queen"

В Великобритании выпустили памятную монету в честь музыкальной рок-группы Queen, которая стала первой монетой, посвященной легендарным музыкантам и музыкальным коллективам. Об этом передает российская служба ВВС.

Отмечается, что монета стала первой в новой серии "Легенды музыки", призванной отдать дань уважения группам и артистам.

"У нас тут королевская монета номиналом в пять фунтов стерлингов. На одной стороне изображение королевы (Елизаветы II), на другой - королева (Queen - англ. королева). Такого раньше не было", - сказал гитарист группы Брайан Мэй в видеопрезентации на странице монетного двора в Twitter.

На монете изображены логотип Queen и легендарные инструменты музыкантов: рояль Bechstein, который Фредди Меркьюри использовал при записи и исполнении композиции Bohemian Rhapsody, гитара Red Special Брайана Мэя, барабан Ludwig Роджера Тейлора и бас-гитара Fender Precision Джона Дикона.

Дизайнер Королевского монетного двора Крис Фейси говорит, что он впервые услышал композицию Bohemian Rhapsody в фильме "Мир Уэйна", и с тех пор он фанат группы Queen.

Дизайнер монеты Крис Фейси.Фото: twitter.com/RoyalMintUK

Памятные монеты в честь группы Queen будут доступны в трех вариантах - из золота, из серебра и "обычные монеты превосходного качества". Цена последних - пятифунтовых - монет составит 13 фунтов стерлингов (17 долларов), золотая монета достоинством 100 фунтов стерлингов обойдется покупателям в 2 тысячи 20 фунтов стерлингов (2642 доллара).

Монета Queen. Фото: twitter.com/RoyalMintUK

Королевский монетный двор выпускает памятные монеты в честь важных событий в жизни страны. Так, в 2011 году к свадьбе принца Уильяма и Кейт была выпущена памятная монета из сплава меди и никеля. На монете достоинством в пять фунтов изображены портреты принца Уильяма и герцогини Кейт.

Минувшим летом в Британии появилась памятная монета достоинством 50 пенсов с медвежонком Паддингтоном. Выпуск монеты был посвящен 60-летию выхода первой книги о медвежонке Паддингтоне.

Как сообщали Українські Новини, ранее самую дорогую монету Британии с портретом короля Эдуарда VIII продали за $1,3 млн.

Также 6 марта, скончался первый бас-гитарист легендарной британской группы Queen Майк Гроуз.