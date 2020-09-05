4 человека погибли в ДТП в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области в аварии погибли 4 человека. Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковской области в аварии погибли 4 человека. Фото: Нацполиция

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Ивано-Франковской области погибли 4 человека, в то время как ранее под Киевом в ДТП погибли двое подростков

Об этом говорится в сообщении сектора коммуникации полиции Ивано-Франковской области, передают Українськi Новини.

"5 сентября в 2:50 поступило сообщение на линию "102" о ДТП в Коломые на автодороге Н-10 сообщением "Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга". На место немедленно прибыли сотрудники управления патрульной полиции и следственно-оперативная группа", – сказано в нем.

Следователями установлено, что водитель автомобиля марки ВАЗ 2102 двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель МАН – в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля МАН, у которого возникла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека в легковом авто погибли на месте происшествия.

Их возраст и место жительства устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Полицейские на месте происшествия продолжают выяснять все обстоятельства этого трагического события.

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