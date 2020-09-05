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05 сентября 2020, суббота, 21:00 18
Общество 2020-09-05T21:00:01+03:00
Українські Новини
Перепады температур от +6 до +32. Прогноз погоды на 6 сентября

Перепады температур от +6 до +32. Прогноз погоды на 6 сентября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в Одессе
Жара. Фото: Валерия Назаренко
Жара. Фото: Валерия Назаренко

6 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Волынской, Ривненской, Львовской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов, в Закарпатской области 23…+28 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Трускавце без осадков, днем местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +22…+24 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +22…+29 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +24…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Донецкой области +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Херсонской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +26…+32 градуса, в Запорожской области +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, местами гроза ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +24…+26 градусов.

5 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +23…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 5 сентября, в некоторых регионах Украины ожидаются сильные порывы ветра.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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