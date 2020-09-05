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05 сентября 2020, суббота, 09:00 538
Общество 2020-09-05T09:02:09+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о порывах ветра до 20 м/с

Спасатели предупредили украинцев о порывах ветра до 20 м/с

Анна Рудык
Ветер, Прогноз погоды, Порывы ветра, погода в Украине, Штормовой ветер
Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Сегодня, 5 сентября, в некоторых регионах Украины ожидаются сильные порывы ветра. Об этом говорится в сообщении ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что порывы ветра ожидаются в южных и Донецкой областях и могут достигать 20 м/с.

"По данным УкрГидрометцентра, 5 сентября в южных и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также в ГосЧС предупредили, что 5-7 сентября в южной части, восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, на юге Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, в Одесской и Николаевской областях +14…+19 градусов; днем +22…+28 градусов.

А на востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, только днем в Донецкой области местами кратковременный дождь, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

Ранее синоптик дал предварительный прогноз на осень.

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