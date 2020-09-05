НБУ снова обвалил гривну на выходные. Курс валют на 5 сентября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини. В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH\/USD. Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,7291 1 доллар США 27,6908 1 швейцарский франк 30,3660 10 иен 2,6004 10 российских рублей 3,6830 1 евро 32,7319 Как сообщали Українські Новини, межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны. Также, с 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH\/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH\/USD, повышаясь вторую неделю подряд.