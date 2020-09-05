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05 сентября 2020, суббота, 12:12 30
Экономика 2020-09-05T13:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ снова обвалил гривну на выходные. Курс валют на 5 сентября

НБУ снова обвалил гривну на выходные. Курс валют на 5 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс в обменниках
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4-6 сентября, на 4,80 коп. до 27,6908 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 сентября, на 3,79 коп. до 27,6428 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,7291
1 доллар США 27,6908
1 швейцарский франк 30,3660
10 иен 2,6004
10 российских рублей 3,6830
1 евро 32,7319

Как сообщали Українські Новини, межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны

Также, с 28 августа по 4 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 17,51 коп. до 27,7925 UAH/USD, курс покупки повысился на 18,35 коп. до 27,5356 UAH/USD, повышаясь вторую неделю подряд.

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