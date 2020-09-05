В "Укравтопроме" назвали самые популярные марки подержанных авто из-за границы среди украинцев

В августе 2020 года по сравнению с августом 2019 года продажи подержанных импортированных легковых автомобилей увеличились на 35% до 32,8 тыс. единиц, в то время как нарушители правил парковки в Киеве за июль и август заплатили почти 2,7 млн гривен штрафов

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"В августе украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое количество регистраций импортного секонд-хенда оказалось на 35% больше, чем годом ранее.

В результате в отчетном месяце доля подержанных иномарок составила 82% от всех впервые регистрируемых в Украине легковых автомобилей", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в августе самой популярной маркой среди импортных подержанных авто остается Renault Megane с результатом 1926 автомобилей.

Второй по популярности стала марка Volkswagen Passat, 1848 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Skoda Octavia с августовским результатом в 1672 авто.

Автомобили марки Volkswagen Golf показали четвертый результат, их выбрали 1526 человек.

Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом в 1244 единиц.

Всего за январь-август украинскую прописку получили 206,5 тыс. подержанных легковых автомобилей, что в 4 раза больше, чем проданных в стране новых авто за тот же период.

Как сообщали Українські новини, украинских водителей будут штрафовать за "модные" 3D номера.

Также начал работу сервис, позволяющий забрать автомобиль со штрафплощадки за несколько минут.

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