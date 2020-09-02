Власть готовит введение военно-гражданских администраций по всей Украине, — Бойко

Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил, что власть заменит местные советы военно-гражданскими администрациями по всей Украине. Об этом он рассказал журналистам, комментируя принятие в первом чтении монобольшинством и их сателлитами закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций", сообщается на официальном сайте партии.

"Власть понимает, что на предстоящих выборах она проигрывает полностью. "Слуги" не выполнили ни одного предвыборного обещания и стремительно теряют доверие людей. Чтобы избежать ответственности, власти придумали циничное "ноу-хау": просто отменить выборы, заменить местные советы военно-гражданскими администрациями и на этом завершить весь избирательный процесс", - отметил парламентарий.

Юрий Бойко подчеркнул, что эта технология уже была опробована властью на Донбассе, где у полмиллиона украинских граждан, которые живут в абсолютно мирных городах, просто отобрали право голоса. Теперь эта участь ждет всю страну.

"Попытка протащить решение о возможности создания военно-гражданских администраций там, где заблагорассудится правящей власти - это прямой путь к тому, чтобы всю страну превратить в одну военно-гражданскую администрацию. Это узурпация и позор", - отметил политик.

Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ отметил, что реализовать сценарий срыва выборов власти помогают ее парламентские сателлиты. На этот раз - из депутатской группы "Доверие" и фракции "Голос", которые тоже предали интересы народа.

"ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ полностью разделяет возмущение людей, которых власть и ее сателлиты лишают права голоса. Мы будем бороться за права граждан. Мы не допустим уничтожения украинской демократии и срыва выборов", - заявил Юрий Бойко.

Как сообщали Українські Новини, Юрий Бойко ранее заявил, что за год власть предала людей, которые голосовали за нее на парламентских выборах.

Также Бойко в Северодонецке пообещал бороться за право жителей выбирать себе власть.

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