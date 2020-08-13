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13 августа 2020, четверг, 18:58 27
Верховная Рада и партии 2020-08-13T19:08:19+03:00
Українські Новини
Бойко в Северодонецке пообещал бороться за право жителей выбирать себе власть

Бойко в Северодонецке пообещал бороться за право жителей выбирать себе власть

Павел Твердохлиб
Северодонецк, Юрий Бойко, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Юрий Бойко в Северодонецке. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко в Северодонецке. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко во время встречи 13 августа с жителями Луганщины в Северодонецке заявил, что будет бороться за права людей, которых лишили права голосовать и выбирать местную власть. В поездке по региону Бойко сопровождали народные депутаты Сергей Дунаев и Юлий Иоффе.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

На встречу с Юрием Бойко приехали жители Лисичанска, Рубежного, Попасной, Попаснянского, Станично-Луганского, Старобельского, Беловодского и Новоайдарского районов. У всех к политику один вопрос: почему власть лишила их законных прав избирать местную власть.

"Единственная причина, почему это произошло, – потому что власть, не выполнив своих обещаний, боится и понимает, что ее ждет колоссальный провал. И он будет не только на Донбассе, а по всей Украине. Они обманули людей. Нет ни мира, ни борьбы с бедностью, нет нормальных коммунальных тарифов, да собственно всё, что обещал президент, идя к власти, он и его "слуги" не выполнили", – сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что особый цинизм власти в том, что в обединенных территориальных общинах (ОТО), где Центральная избирательная комиссия (ЦИК) своим решением отменила выборы, работают предприятия, школы, больницы, люди ходят на работу, рождаются дети – это абсолютно мирные территории.

"Никакого отношения эти районы к проблемам, связанным с безопасностью, не имеют. И запретить людям выбирать местную власть здесь – это, конечно, пощечина и жителям Северодонецка, и Лисичанска, и Волновахи в Донецкой области", - подчеркнул Бойко.

Сопредседатель партии заверил, что ОПЗЖ не оставит людей и окажет всю необходимую политическую и юридическую поддержку.

"Мы пошли в суд, мы зарегистрировали заявление о совершении преступления в Государственном бюро расследований (ГБР), мы сейчас собираем голоса к петиции на сайте Президента Украины. И будем бороться за права людей, которых сегодня лишают права голосовать и выбирать местную власть", - сказал Юрий Бойко.

Напомним, 8 августа, ЦИК, исходя из выводов, направленных в Комиссию главами военно-гражданских администраций (ВГА) Луганской и Донецкой областей, приняла Постановление, согласно которому в 18 ОТО местные выборы проходить не будут. ОПЗЖ считает данное решение антиконституционным и антинародным и требует его отмены.

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