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02 сентября 2020, среда, 18:50 1539
Общество 2020-09-02T18:52:02+03:00
Українські Новини
В Киеве запустили комплекс, который будет прокладывать метро на Виноградарь, — Кличко

В Киеве запустили комплекс, который будет прокладывать метро на Виноградарь, — Кличко

Кира Молчанова
Виталий Кличко, КГГА, Метрополитен, Метро, Метро на Виноградарь, Киевметрострой
Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА
Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

В Киеве продолжается строительство метро на Виноградарь. Сегодня в работу был запущен большой проходческий комплекс, прокладывать тоннель от будущей станции "Мостицкая" до станции "Сырец". Произошло это при участии мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской администрации.

"Сегодня мы начали очень важный этап строительства двух новых станций метрополитена на Виноградарь – "Мостицкая" и "Проспект Правды". Большой проходческий комплекс, в честь жены руководителя проекта назвали "Галина" (есть такая традиция у метростроевцев), начал сегодня работу", - отметил Виталий Кличко.

Длина комплекса составляет 96 метров. До этого в середине августа при участии специалистов из Германии на тоннелепроходческий комплекс была установлена ​​новая планшайба диаметром более 6 метров, и весом почти 60 тонн. Эта планшайба разработана для проходки различного типа почв.

Мэр рассказал, что за месяц такой комплекс будет проходить около 200 метров под землей. Таким образом, на постройку тоннеля длинной в 1300 метров в направлении станции "Сырец" понадобится примерно 6 месяцев. Также параллельно идет изготовление ограждающих конструкций методом "стена в грунте", которые станут основой тоннеля.

"Продолжается процесс бетонирования будущих стен перегона между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Сначала там вырыли огромные котлованы, где будут пролегать пути метрополитена. Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций киевского метро. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района", — пояснил Кличко.

В "Киевметрострое" добавили, что получают финансирование и делают все возможное, чтобы в декабре 2021 года две новые станции на "Виноградарь" открылись.

Виталий Кличко напомнил, что новые станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя станциями составит 3,7 километра.

Кличко смотрит, как проходит строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГАКличко смотрит, как проходит строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

Кличко и рабочие. Фото: пресс-служба КГГАКличко и рабочие. Фото: пресс-служба КГГА

Кличко в маске. Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГАКличко в маске. Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

Запуск работ. Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГАЗапуск работ. Строительство метро на Виноградарь. Фото: пресс-служба КГГА

Здесь будет метрополитен. Фото: пресс-служба КГГАЗдесь будет метрополитен. Фото: пресс-служба КГГА

Как сообщали Українські Новнини, Виталий Кличко прогнозирует, что станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции метро "Сырец" на жилой массив Виноградарь будут открыты в декабре 2021 года.

Ранее в Киеве установили планшайбу на комплекс для строительства тоннеля метро на Виноградарь. Как єто происходило – Кличко показал на видео.

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